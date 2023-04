Thủ khoa tiếp sức gen Z: Một vài tuần cuối trước khi thi, cần làm gì?

Chia sẻ lần này trong video chương trình "Thủ khoa tiếp sức gen Z", Huệ Như cho rằng việc đầu tiên, mà Như cho rằng chính là việc quan trọng nhất, đó là xem lại những gì chúng ta đã ghi chú trong quá trình ôn luyện, giải đề.

Thủ khoa Trương Huệ Như: Một vài tuần cuối trước khi thi tiếng Anh, chúng ta cần làm gì?

"Coi lại xem có bao nhiêu từ vựng, ngữ pháp, các idioms mới và coi lại thật kỹ những lỗi mà mình đã mắc phải, những lỗi làm mình mất nhiều điểm nhất trong quá trình giải đề để tránh mắc phải khi làm bài thi", Như nhắn gửi.

Như cho biết việc thứ 2 cũng rất quan trọng, đó là xem lại các đề minh họa của Bộ GD-ĐT. Vì theo Như, những kiến thức ra trong đề minh họa của Bộ có khả năng cao sẽ ra trong đề thi thật. Xem tần suất xuất hiện của các cấu trúc ngữ pháp, phần nào xuất hiện nhiều thì nên ưu tiên ôn lại thật chắc.

"Việc thứ 3 là các bạn hãy dành một ít thời gian lướt sơ lại sách giáo khoa. Theo mình thấy sách giáo khoa là nguồn ôn tập chính quy rất đáng tin cậy, nhưng nhiều TS lại bỏ qua. Các bạn cần đọc để xem lại các từ vựng, vì có rất nhiều kiến thức trong sách giáo khoa sẽ xuất hiện trong đề thi. Nếu nắm chắc các kiến thức trong sách giáo khoa thì các bạn sẽ dễ dàng đạt được điểm 7 cho bài thi", cô nàng thủ khoa khẳng định.

Trong thời gian nước rút này, Như khuyên các TS nên dành ít thời gian lên mạng đọc những bài báo bằng tiếng Anh để rèn luyện thêm kỹ năng reading. Và Như giới thiệu với TS những trang báo tiếng Anh mà theo cô là rất hay và uy tín: The Guardian, New Scientist, The Independent…

"Theo mình được biết thì Bộ GD-ĐT thường lấy tài liệu trên 3 tờ báo này để đưa vào phần reading trong đề thi. Vì thế mình nghĩ đây là việc đáng để đầu tư thời gian trong giai đoạn này", Như nói.

Và Như gửi gắm: "Điều cuối cùng mình muốn nói là nếu chỉ còn một vài tuần trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT thì các bạn nên giữ gìn sức khỏe thật tốt, cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần để chiến thắng được kỳ thi. Chúc các bạn có một kỳ thi thật thành công và đạt được ước mơ của mình".

