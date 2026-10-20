Thủ lĩnh giáo phái bắt tín đồ 'nhịn đói đến chết' tại Kenya bị kết tội

Kể từ năm 2023, cả trăm thi thể đã được tìm thấy tại căn cứ của giáo phái này, nằm gần khu nghỉ dưỡng ven biển Malindi của Kenya. Vụ việc này được biết đến với tên gọi "Thảm sát rừng Shakahola".

Theo AFP, bị cáo Paul Mackenzie, người tự xưng là mục sư, bị cáo buộc đã xúi giục các tín đồ nhịn ăn cho đến chết với mục đích "gặp Chúa Jesus".

Bị cáo Paul Mackenzie đứng lên tại phiên tòa ở Mombasa (Kenya) ngày 19.10 ẢNH: AFP

Kết quả khám nghiệm xác định nguyên nhân tử vong của 72 trường hợp là do bỏ đói. Ngoài ra, còn ghi nhận các ca tử vong do ngạt thở, bị bóp cổ và chấn thương vùng đầu.

Đối với 110 thi thể đã phân hủy nghiêm trọng đến mức không thể xác định nguyên nhân tử vong, tòa án phán quyết rằng có thể suy luận các nạn nhân này cũng chết vì bỏ đói, dựa trên các bằng chứng gián tiếp.

Ông Mackenzie bị bắt vào tháng 4.2023, sau khi một tổ chức nhân quyền báo tin cho chính quyền, dẫn đến việc giải cứu một số tín đồ.

Khi bản án được tuyên tại phiên tòa ngoài trời ở Mombasa ngày 19.10, bị cáo Mackenzie vẫn giữ thái độ dửng dưng. Ông cùng 28 người khác đã bị kết tội giết người.

Thẩm phán Diana Kavedza Mochache tuyên bố: "Tôi cho rằng phía công tố đã chứng minh được các cáo buộc đối với cả 29 bị cáo trong vụ sát hại 190 trẻ em và một người trưởng thành".

Văn phòng Trưởng công tố Kenya hoan nghênh phán quyết "mang tính bước ngoặt" này. Trưởng công tố Renson Ingonga phát biểu với các phóng viên: "Việc đạt được bản án kết tội đối với những tội danh như vậy không phải là điều dễ dàng".

Phiên tòa tuyên án dự kiến diễn ra vào ngày 6.11. Đội luật sư biện hộ cho bị cáo cho biết dự định kháng cáo và tuyên bố rằng "bản án sẽ bị hủy bỏ".

Trong 3 năm kể từ khi phát hiện vụ việc kinh hoàng này, nhiều thi thể của trẻ em, phụ nữ và nam giới đã được tìm thấy, nâng tổng số nạn nhân lên hơn 400 người.

Ngoài ra, ông Mackenzie cũng đang phải đối mặt với các cáo buộc về tội ngộ sát và khủng bố trong những vụ án riêng biệt khác. Dư luận Kenya đã kêu gọi siết chặt quy định đối với các tổ chức tôn giáo, sau khi thông tin tiết lộ rằng ông Mackenzie từng bị bắt hai lần trước đó nhưng đều được thả.