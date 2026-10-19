Thu Minh nói về mối quan hệ với Hương Tràm sau 14 năm

Trong đoạn video ghi lại buổi tập luyện chung, ca sĩ Thu Minh ngồi bên chiếc đàn piano, cùng Hương Tràm tập luyện cho các ca khúc trước khi bước lên sân khấu. Đây là lần đầu tiên khoảnh khắc hậu trường đó được công bố, như một lời giải đáp về mối quan hệ của cả hai sau 14 năm.

Thu Minh tự hào khi nhắc về Hương Tràm

Thu Minh thẳng thắn cho biết bản thân rất tự hào khi nhắc về Hương Tràm, từ cô bé 17 tuổi tại một sân chơi âm nhạc đến giọng ca đầy nội lực ở hiện tại. "Tôi tự hào vì đã có mặt trong những ngày đầu chập chững của cô bé này và được chứng kiến những nội lực tiềm tàng cũng như những nỗ lực của bạn. Tổ chức concert là hiển nhiên, không sớm thì muộn”, nữ ca sĩ Đường cong chia sẻ.

Thu Minh kết hợp Hương Tràm trên sân khấu concert Phao cứu sinh, nhận được sự quan tâm của khán giả Ảnh: NSX

Phao cứu sinh là lần thứ hai Thu Minh và Hương Tràm đứng trên cùng một sân khấu, lần đầu là chung kết Giọng hát Việt 2012. Nhớ lại, nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Ngày đó, mọi thứ sẽ phải giúp nổi bật thí sinh Hương Tràm hết cỡ. Nhưng bây giờ bạn đã là một cộng sự, một đồng nghiệp của tôi. Tôi sẽ không 'nương tay' và Hương Tràm sẽ phải tự mình chứng minh năng lực", Thu Minh tâm sự.

Còn nhớ tối 1.8, Thu Minh bước ra sân khấu đêm diễn cá nhân lớn nhất của Hương Tràm, được mọi người quan tâm. Thời điểm đó, nữ nghệ sĩ chia sẻ: “14 năm là một chặng đường không ngắn. Cuộc sống luôn có những niềm vui, nỗi buồn, những hạnh phúc và cả những lần vấp ngã. Nhưng chị tin rằng tất cả đều là hành trang để mỗi người trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và có thêm kinh nghiệm để bước tiếp trên con đường mình đã chọn”.

Đáp lại lời của người thầy, Hương Tràm nghẹn ngào nhìn lại hành trình hơn một thập kỷ của bản thân. "Sau Giọng hát Việt, em đã đi qua rất nhiều chặng đường. Có những thành công, có những lần vấp ngã, nhưng chưa bao giờ em cảm thấy mình phải bước đi một mình. Mỗi lần em nhắn tin cho chị, dù là lúc vui hay lúc khó khăn nhất, chị đều luôn trả lời, luôn lắng nghe và ở đó để động viên em”, cô nói về người thầy của mình.

Hương Tràm sau concert 'Phao cứu sinh'

Thu Minh bày tỏ sự tự hào khi chứng kiến hành trình trưởng thành của Hương Tràm Ảnh: NVCC

Sau Hà Nội, Hương Tràm dự kiến tổ chức đêm diễn thứ hai tại TP.HCM. Từ một hình ảnh gắn liền với dự án âm nhạc cá nhân, giọng ca sinh năm 1995 đưa ra ngoài thông qua quỹ thiện nguyện cùng tên. Quỹ được trích từ một phần cát sê sau mỗi chương trình của cô, cùng phần kinh phí còn lại sau khi tổng kết các đêm concert. Theo định hướng hiện tại, quỹ không kêu gọi hoặc tiếp nhận đóng góp tài chính từ bên ngoài.

Dự án cũng cho thấy tham vọng tái định vị Hương Tràm sau thời gian dài vắng mặt. Nữ ca sĩ trở lại với hình ảnh của một nghệ sĩ trưởng thành hơn, có khả năng biến trải nghiệm riêng thành chất liệu biểu diễn và chủ động xây dựng thế giới sáng tạo của mình. Những bản hit cũ vẫn được giữ lại, nhưng được đặt trong cấu trúc mới để phục vụ câu chuyện hiện tại.

Nhờ giữ được sự cân bằng ấy, Phao cứu sinh trở thành một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp Hương Tràm. Giá trị của concert không chỉ nằm ở quy mô sân khấu hay số lượng tiết mục, mà ở khả năng chứng minh sự trở lại này đã được suy nghĩ nghiêm túc, có câu chuyện và có hướng phát triển dài hạn của giọng ca 9X sau 14 năm bước ra từ Giọng hát Việt 2012.