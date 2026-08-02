Thu Minh - Hương Tràm hóa giải mâu thuẫn sau 13 năm

Thu Minh song ca với Hương Tràm

Tối 1.8, Concert Phao cứu sinh của Hương Tràm diễn ra tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội. Đêm diễn mở màn với loạt hit Em gái mưa, Ngốc, Duyên lỡ... Hầu hết các bài hát đều được hòa âm phối khí mới, tạo không khí sôi động cho đêm diễn. Bên cạnh đó, những màn kết hợp của Hương Tràm với Lâm Bảo Ngọc và Phan Mạnh Quỳnh trong bài hát Golden và Nước ngoài mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người nghe.

Hương Tràm vỡ òa cảm xúc khi song ca với Thu Minh Ảnh: M.H

Đặc biệt, sự xuất hiện của nữ ca sĩ Thu Minh khiến cả sân khấu bùng nổ. Đây là lần đầu tiên Thu Minh và Hương Tràm cùng trình diễn với nhau sau 13 năm vướng ồn ào "cạch mặt". Khoảnh khắc hai nữ ca sĩ tương tác, hòa giọng nhận sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Sau phần trình diễn, Hương Tràm chia sẻ với Thu Minh: "Đã 13 năm rồi, em nghĩ mình đã trưởng thành rồi. Trưởng thành cho em biết rằng có những người không có bên cạnh nhưng mãi trong tim em. Khi chị nhận lời hát với em, ký ức của những ngày em thi Giọng hát Việt ùa về trước mắt rất rõ ràng. Chị mãi là diva trong lòng em và em rất biết ơn".

Thu Minh khẳng định hơn 10 năm qua, cô chưa từng nghĩ khác về Hương Tràm Ảnh: M.H

Ngoài ra, giọng Em gái mưa cũng tiết lộ trong nhiều năm qua mình đã nhiều lần nhắn tin, gửi lời mời đến Thu Minh. Cô cảm thấy hạnh phúc khi người thầy đã bỏ qua những lỗi lầm trong quá khứ để cả hai được cùng nhau đứng chung sân khấu.

Đáp lại lời của học trò, giọng ca Bay tâm sự: "Đối với chị, 13 năm trước cho đến thời điểm bây giờ, chị không hề có cái nhìn khác gì về em. Hương Tràm vẫn luôn là em bé. Tuy nhiên, có một điều may mắn mà Thu Minh muốn chia sẻ rằng thành công của mình không phải là sự nghiệp ca hát hơn 30 năm mà đó là mình từng có khoảng thời gian cùng đồng hành chia sẻ, dẫn dắt những ngôi sao của làng nhạc Việt hiện nay. Đầu tiên, đó là Hương Tràm, tiếp tục là Trúc Nhân, Trọng Hiếu, Ali Hoàng Dương và còn những bạn nữa. Đây là điều Thu Minh rất hãnh diện. Một lần nữa, Thu Minh đến đây không phải là khách mời mà là người thầy của Hương Tràm để cảm ơn các bạn có mặt ngày hôm nay". Hương Tràm cũng nhấn mạnh dù là ai đi nữa, được làm "em bé" của Thu Minh vẫn là điều tuyệt vời nhất.

Thu Minh xúc động khi nhắc về học trò Ảnh: M.H

Năm 2013, Thu Minh với Hương Tràm xảy ra mâu thuẫn khi cựu huấn luyện viên chương trình Giọng hát Việt 2012 chia sẻ trong một bài phỏng vấn rằng "bản thân Hương Tràm sau cuộc thi cũng chẳng liên lạc với tôi nên tôi biết gì mà hỗ trợ?".

Điều này khiến chủ nhân hit Duyên mình lỡ Hương Tràm buồn lòng và viết "tâm thư" khá dài trên Facebook cá nhân. Nữ ca sĩ 9X khẳng định: "Không có Thu Minh thì không thể có Hương Tràm ngày hôm nay". Tuy nhiên, những chia sẻ sau đó của Hương Tràm lại có vẻ bức xúc khi cho rằng trong thời gian thi, hầu như những ca khúc đều do cô tự chọn bài và tìm cách xử lý trước rồi sau đó mới đến cùng huấn luyện viên dàn dựng bài nhưng lại bị mọi người nói là không hề biết sáng tạo, tất cả đều do Thu Minh dựng lên. Từ đó, cả hai không còn nhắc về nhau trong suốt hơn một thập niên.