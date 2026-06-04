Cuộc sống của MC Phương Mai sau ly hôn chồng Tây

MC Phương Mai tận hưởng cuộc sống độc thân

MC Phương Mai vừa thực hiện bộ ảnh thời trang mang phong cách quyến rũ và cá tính. Nhờ tập luyện chăm chỉ và ăn uống khoa học, cô luôn tự tin diện những thiết kế có đường cắt xẻ gợi cảm. Theo Phương Mai, bộ ảnh này không can thiệp phần mềm chỉnh sửa vóc dáng, tất cả đều là thành quả của việc cô rèn luyện và duy trì lối sống lành mạnh trong nhiều năm qua.

Tinh thần lạc quan giúp Phương Mai sống hạnh phúc hơn ẢNH: KELVIN NGUYEN

Sau ly hôn, Phương Mai chọn cách sống chậm lại, lắng nghe chính mình và chủ động chia sẻ những điều tích cực lên mạng xã hội. Người đẹp 9X cho biết cô tránh xa những nguồn năng lượng tiêu cực để giữ cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Tinh thần lạc quan không chỉ giúp cô cảm thấy hạnh phúc hơn mà còn mang lại hiệu quả rõ rệt trong công việc. Đây cũng là yếu tố quan trọng khi Phương Mai làm việc ở những lĩnh vực đòi hỏi sự sáng tạo, khả năng kết nối và quản lý nhiều việc cùng lúc.

Vóc dáng cuốn hút của Phương Mai ở tuổi 36 ẢNH: KELVIN NGUYEN

"Càng trải qua nhiều chuyện, tôi càng tin rằng tài sản lớn nhất của con người chính là thân - tâm - trí. Vì vậy, ưu tiên mỗi ngày của tôi luôn là chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần", Phương Mai chia sẻ.

Phương Mai tập trung làm việc, chăm sóc con trai ẢNH: KELVIN NGUYEN

Bên cạnh đó, MC Phương Mai cũng không thu mình lại hay suy nghĩ nhiều về những chuyện đã qua. Thay vào đó, cô dành thời gian chăm sóc con trai, tập luyện thể thao và đi du lịch. Mỗi khi đối diện với áp lực, giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2012 chọn cách ngồi thiền, tĩnh tâm.

Hiện tại, bên cạnh vai trò MC và người mẫu, Phương Mai còn tham gia sản xuất các chương trình nghệ thuật. Năm 2025, cô nhận được nhiều lời khen khi tổ chức thành công show âm nhạc - thời trang tại Vũng Tàu. Sắp tới, người đẹp tiếp tục đảm nhận vai trò nhà sản xuất kiêm tổng đạo diễn show diễn có quy mô gần 1.000 khách tại Hồ Tràm, TP.HCM. Đây được xem là dự án lớn tiếp theo đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của cô trong lĩnh vực tổ chức và sản xuất sự kiện.