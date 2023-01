Thư nào con cũng hỏi 'chừng nào mẹ về'!

Vào lúc 8 giờ 30 tối ngày 24.1, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) công bố đề cử Oscar 2023. Phim Everything Everywhere All at Once được gọi tên ở hàng loạt hạng mục quan trọng.