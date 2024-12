Thử nghiệm bất thành, HLV Kim Sang-sik hú vía: Tính toán đau đầu khi đấu Myanmar

Ông Kim suýt thua vì những thử nghiệm

So với đội xuất quân ở trận gặp Indonesia trước đó (ngày 15.12), nhân sự xuất quân của đội tuyển Việt Nam tối qua (18.12) chỉ có 3 cầu thủ được giữ lại, gồm thủ môn Nguyễn Filip, tiền vệ Doãn Ngọc Tân và Nguyễn Quang Hải. Có đến 8 vị trí mới gồm 3 trung vệ Duy Mạnh, Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, hậu vệ trái Khuất Văn Khang, hậu vệ phải Vũ Văn Thanh, tiền vệ Châu Ngọc Quang, các tiền đạo Vĩ Hào và Đinh Thanh Bình. Riêng hàng hậu vệ được thay mới hoàn toàn.

Hầu hết các vị trí được thay thế không hoàn thành nhiệm vụ. Hậu vệ trái Khuất Văn Khang, trung vệ Nguyễn Thanh Bình, tiền vệ Châu Ngọc Quang, tiền đạo Đinh Thanh Bình sau đó bị thay thế trong hiệp 2. Riêng Khuất Văn Khang và Đinh Thanh Bình quá yếu.

Đội tuyển Việt Nam (trái) chưa chắc suất vào bán kết ẢNH: AFP

Khuất Văn Khang mắc lỗi nặng trong bàn thua của đội tuyển Việt Nam trước Philippines. Trong pha bóng này, Khuất Văn Khang đánh đầu phá bóng về phía khu vực cấm địa của đội nhà, ngay chính diện trung lộ, tạo điều kiện cho tiền đạo Jarvey Gayoso nhận bóng và sút tung lưới đội tuyển Việt Nam.

Đây không phải là lần đầu Khuất Văn Khang mắc lỗi nặng khi được bố trí thi đấu ở vai trò hậu vệ cánh trái. Những lỗi này đã xuất hiện trong quá trình đội bóng của HLV Kim Sang-sik đá giao hữu trước AFF Cup. Ngay cả trận đấu với đội tuyển Lào hôm 9.12 thuộc AFF Cup, Khuất Văn Khang cũng chơi không tốt, nhưng HLV Kim Sang-sik vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào cầu thủ đang khoác áo CLB Thể Công Viettel. Có thể thấy lỗi phá bóng, rồi vô tình đưa bóng từ biên vào trung lộ của Khuất Văn Khang không hợp với tư duy chơi bóng thông thường của 1 hậu vệ. Các hậu vệ chuyên nghiệp luôn có ý thức phá bóng càng xa khung thành càng tốt chứ không phải ngược lại. Đây cũng là điều không quá khó hiểu vì Khuất Văn Khang sở trường đá tiền vệ tấn công.

Kinh nghiệm quý giá

Còn với tiền đạo Đinh Thanh Bình, cầu thủ này có 1 pha dứt điểm gây nguy hiểm cho đối phương trong hiệp 1, nhưng chừng đó là quá ít. Phần thời gian còn lại, Đinh Thanh Bình di chuyển không tốt, hầu như không có sự kết nối với các đồng đội, do khả năng giữ bóng kém, khả năng chuyền bóng thiếu chính xác.

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam, ông Phan Thanh Hùng, nhận xét: "Tôi khá ngạc nhiên khi Đinh Thanh Bình được giữ lại trên sân khá lâu. Cậu ấy khỏe, nhưng kỹ thuật của cậu ấy hạn chế. Đinh Thanh Bình hầu như không có khả năng phối hợp với các đồng đội xung quanh. Nếu Tiến Linh vào sân sớm hơn, hoặc Tuấn Hải đá thay vị trí của Thanh Bình sớm hơn, khâu phối hợp tấn công của đội tuyển Việt Nam sẽ tốt hơn".

Một thử nghiệm nữa của HLV Kim Sang-sik khiến đội tuyển Việt Nam suýt phải nhận thất bại trước Philippines, đó là việc ông thay toàn bộ hàng hậu vệ so với trận đấu ngay trước đó, dù đây là khu vực mà thường thì hầu hết các đội bóng trên thế giới luôn cần có bộ khung ổn định. Hàng hậu vệ là nơi mà các đội bóng trên khắp thế giới không muốn đội của họ mắc sai lầm.

May mắn khi đội tuyển Việt Nam không thua trước Philippines. May mắn khi chúng ta có bàn gỡ hòa ở phút bù giờ thứ 6 của Doãn Ngọc Tân. Bàn thắng này có ý nghĩa rất quan trọng, giúp cho tinh thần của đội tuyển Việt Nam không bị kéo xuống mức thấp ở các trận tiếp theo. Tuy nhiên, việc xáo trộn quá lớn trong đội hình ở trận vừa diễn ra, sẽ là kinh nghiệm rất lớn của đội tuyển Việt Nam. Chắc chắn may mắn không lặp lại lần nữa với đội tuyển Việt Nam, nên chúng ta không được phép mạo hiểm như trận vừa rồi.

Ông Kim Sang-sik sẽ không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho trận gặp Myanmar vào ngày 21.12. Đây là trận đấu đòi hỏi ông Kim phải tính toán cực kỳ khôn ngoan, bởi nếu sai một nước cờ, mọi công lao từ đầu vòng bảng AFF Cup đến giờ sẽ đổ sông đổ biển.

Thăm dò ý kiến Đội tuyển Việt Nam đấu đội tuyển Myanmar tại vòng bảng AFF Cup 2024 trên sân Việt Trì, 20 giờ ngày 21.12.2024 Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. Đội tuyển Việt Nam thắng đội tuyển Myanmar Đội tuyển Việt Nam hòa đội tuyển Myanmar Đội tuyển Việt Nam thua đội tuyển Myanmar