Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Thử nghiệm thành công mạng 5G đạt hơn 7 Gpbs tại Việt Nam

Anh Quân
Anh Quân
30/12/2025 15:33 GMT+7

Viettel vừa công bố thử nghiệm thành công mạng 5G Advanced với tốc độ thực tế lên tới hơn 7,3 Gbps, sẵn sàng cho triển khai thương mại trong năm 2026.

Đây là kết quả hợp tác chiến lược giữa Tổng công ty Mạng lưới Viettel (Viettel Networks) cùng hai "ông lớn" công nghệ toàn cầu là Ericsson và MediaTek. Theo công bố, quá trình nghiên cứu và thử nghiệm đã tiến hành từ tháng 8.2025. Hệ thống được xây dựng trên nền tảng mạng 5G Core, sử dụng trạm phát sóng 5G gNodeB đa băng tần của Ericsson và thiết bị đầu cuối tích hợp chipset M90 chuyên dụng của MediaTek.

Kết quả đo kiểm cho thấy tốc độ 7,3 Gbps, cao gấp 6 lần so với mạng 5G Standalone (5G SA - 5G độc lập) hiện hành. Để đạt được con số kỷ lục này, các kỹ sư đã ứng dụng công nghệ cộng gộp băng tần, cho phép thiết bị kết nối đồng thời trên nhiều dải tần khác nhau để tối ưu hóa băng thông truyền tải.

Thử nghiệm thành công mạng 5G đạt hơn 7 Gpbs tại Việt Nam - Ảnh 1.

Mạng 5G Advanced nhanh gấp 6 lần so với tốc độ 5G đang triển khai hiện nay

Ảnh: Viettel Networks

5G Advanced (5G-A) được xem là phiên bản nâng cấp toàn diện của 5G và là bước đệm quan trọng để tiến lên mạng 6G trong tương lai. Không chỉ cải thiện tốc độ, công nghệ này giải quyết bài toán về độ ổn định và tin cậy nhờ kết hợp ưu điểm vùng phủ rộng của tần số thấp với tốc độ vượt trội của tần số cao, giảm tình trạng nghẽn mạng tại các sự kiện đông người, cũng như đáp ứng yêu cầu khắt khe về độ trễ của các ứng dụng AR/VR hay game trực tuyến.

Ông Hoàng Bình Sơn, Phó tổng giám đốc Viettel Networks khẳng định công nghệ này đã sẵn sàng triển khai tại Việt Nam để đa dạng hóa dịch vụ cho khách hàng. Cả Ericsson và MediaTek đều đánh giá đây là "bước nhảy vọt", tạo tiền đề xây dựng hạ tầng mạng thông minh và cung cấp các trải nghiệm nhập vai chất lượng cao tại Việt Nam nói riêng.

Về kế hoạch thương mại hóa, đại diện Viettel cho biết mạng 5G Advanced dự kiến triển khai diện rộng trong năm 2026, sử dụng băng tần 700 MHz và 2.600 MHz đã được cấp phép. Nhà mạng cũng đặt mục tiêu hướng tới tốc độ 10 Gbps thông qua việc tiếp tục tối ưu công nghệ gộp băng tần.

Trước đó, vào đầu tháng 12, Viettel cũng ghi nhận cột mốc lắp đặt thành công 30.000 trạm 5G, phủ sóng 90% diện tích ngoài trời trên toàn quốc, đồng thời là nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam triển khai mạng 5G SA.

Khám phá thêm chủ đề

5G Advanced Viettel Networks trạm 5G Viettel
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận