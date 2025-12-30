Thử nghiệm thành công mạng 5G đạt hơn 7 Gpbs tại Việt Nam

Đây là kết quả hợp tác chiến lược giữa Tổng công ty Mạng lưới Viettel (Viettel Networks) cùng hai "ông lớn" công nghệ toàn cầu là Ericsson và MediaTek. Theo công bố, quá trình nghiên cứu và thử nghiệm đã tiến hành từ tháng 8.2025. Hệ thống được xây dựng trên nền tảng mạng 5G Core, sử dụng trạm phát sóng 5G gNodeB đa băng tần của Ericsson và thiết bị đầu cuối tích hợp chipset M90 chuyên dụng của MediaTek.

Kết quả đo kiểm cho thấy tốc độ 7,3 Gbps, cao gấp 6 lần so với mạng 5G Standalone (5G SA - 5G độc lập) hiện hành. Để đạt được con số kỷ lục này, các kỹ sư đã ứng dụng công nghệ cộng gộp băng tần, cho phép thiết bị kết nối đồng thời trên nhiều dải tần khác nhau để tối ưu hóa băng thông truyền tải.

Mạng 5G Advanced nhanh gấp 6 lần so với tốc độ 5G đang triển khai hiện nay Ảnh: Viettel Networks

5G Advanced (5G-A) được xem là phiên bản nâng cấp toàn diện của 5G và là bước đệm quan trọng để tiến lên mạng 6G trong tương lai. Không chỉ cải thiện tốc độ, công nghệ này giải quyết bài toán về độ ổn định và tin cậy nhờ kết hợp ưu điểm vùng phủ rộng của tần số thấp với tốc độ vượt trội của tần số cao, giảm tình trạng nghẽn mạng tại các sự kiện đông người, cũng như đáp ứng yêu cầu khắt khe về độ trễ của các ứng dụng AR/VR hay game trực tuyến.

Ông Hoàng Bình Sơn, Phó tổng giám đốc Viettel Networks khẳng định công nghệ này đã sẵn sàng triển khai tại Việt Nam để đa dạng hóa dịch vụ cho khách hàng. Cả Ericsson và MediaTek đều đánh giá đây là "bước nhảy vọt", tạo tiền đề xây dựng hạ tầng mạng thông minh và cung cấp các trải nghiệm nhập vai chất lượng cao tại Việt Nam nói riêng.

Về kế hoạch thương mại hóa, đại diện Viettel cho biết mạng 5G Advanced dự kiến triển khai diện rộng trong năm 2026, sử dụng băng tần 700 MHz và 2.600 MHz đã được cấp phép. Nhà mạng cũng đặt mục tiêu hướng tới tốc độ 10 Gbps thông qua việc tiếp tục tối ưu công nghệ gộp băng tần.

Trước đó, vào đầu tháng 12, Viettel cũng ghi nhận cột mốc lắp đặt thành công 30.000 trạm 5G, phủ sóng 90% diện tích ngoài trời trên toàn quốc, đồng thời là nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam triển khai mạng 5G SA.