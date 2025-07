Thư ngỏ của công an xã

Thay vì những thông báo khô khan, mang tính "mệnh lệnh hành chính", hay đợi người dân đến gặp mình, các chiến sĩ công an đã chủ động "gõ cửa" người dân bằng chính sự chân thành. Họ giới thiệu tên tuổi, cung cấp số điện thoại, trình bày về nhiệm vụ, đồng thời thể hiện rõ trách nhiệm, cam kết bảo vệ bình yên cho địa bàn mình phụ trách. Đặc biệt, họ không ngần ngại thừa nhận mình là người mới, lạ lẫm với địa phương, do vậy cần sự đồng hành của nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chính từ sự trăn trở của thượng tá Lê Quang Chiêm (Công an xã Sen Ngư), bức thư ngỏ đầu tiên ra đời sau một đêm suy nghĩ chân thành. Anh biết rằng ngoài nghiệp vụ an ninh, cần có niềm tin và sự gắn bó với người dân. Sau bức thư của thượng tá Chiêm, hàng loạt công an xã, phường khác đã học tập và làm theo.

Câu chuyện của thượng tá Chiêm và đồng loạt những "bức thư ngỏ" được lực lượng công an gửi đến người dân khiến người viết không khỏi cảm nhận những thay đổi tích cực. Khi những người thi hành công vụ chọn cách đối thoại, cầu thị, thì chính quyền mới trở nên gần dân hơn. Khi lực lượng công an lấy "danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất" để làm nền tảng cho hành động, niềm tin của dân cũng được nâng đỡ một cách bền chắc.

Bức thư ngỏ ấy tuy chỉ là một cử chỉ nhỏ, nhưng nói lên rất nhiều điều. Đặc biệt, việc này cho thấy có sự thay đổi trong tư duy, từ mệnh lệnh hành chính sang giao tiếp đồng hành; từ vai trò "người quản lý" sang "người phục vụ". Nói như đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, đây là chỉ dấu của đổi mới. Vì đổi mới không chỉ nhìn ở cấu trúc hành chính, mà còn phải bắt đầu từ con người, từ cách một cán bộ công an xã nghĩ ra và lựa chọn cách giao tiếp, gắn kết với người dân. "Bức thư ngỏ ấy chính là cánh cửa đầu tiên của niềm tin", đại tá Nguyễn Thanh Liêm nói.