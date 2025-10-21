Thu nhập 16 triệu/tháng, 25 năm không chi tiêu gì mới đủ tiền mua căn hộ tầm trung

Chiều 21.10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, các đại biểu thảo luận tại tổ về một số nội dung, trong đó có báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Chính phủ và dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội.

Đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng, đoàn Cần Thơ ẢNH: QUOCHOI

Đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng, đoàn Cần Thơ, cho rằng một trong những hạn chế của nhiệm kỳ qua là vẫn đang tìm cách để có được một thị trường bất động sản lành mạnh, phát triển theo đúng nhu cầu của thị trường.

Theo ông Hùng, Chính phủ cùng Quốc hội đã rất nỗ lực. Hàng loạt quy định pháp luật được ban hành như luật Kinh doanh bất động sản, luật Đất đai, luật Nhà ở…. Quốc hội cũng có cả chuyên đề giám sát tối cao riêng về quản lý thị trường bất động sản và nhà ở xã hội. Tuy nhiên, kết quả chưa đạt như mong muốn.

Vị đại biểu dẫn số liệu thống kê cho thấy, thu nhập bình quân của một lao động Việt Nam hiện nay khoảng 8,2 triệu đồng/tháng, tức là khoảng 100 triệu đồng/năm. Trong khi đó, giá một căn hộ chung cư tầm trung với 2 phòng ngủ ở Hà Nội hoặc TP.HCM khoảng 5 tỉ đồng.

Như vậy, người lao động dù có thu nhập gấp đôi mức bình quân nêu trên, tức là khoảng 16 triệu đồng/tháng thì cũng phải mất 25 năm không chi tiêu gì mới đủ tiền sở hữu một căn hộ. Mà đây chỉ là tiền gốc, chưa tính đến lãi.

Hay như gia đình hai vợ chồng đi làm và nuôi một con nhỏ, trừ đi các khoản sinh hoạt tối thiểu thì cũng cần thời gian trả tiền gốc tới 30 - 40 năm mới có thể sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ nêu trên.

"Đây là một vấn đề hết sức nhức nhối", ông Hùng nói, đồng thời nhấn mạnh, giá nhà hiện tăng nhanh hơn cả mức tăng trưởng kinh tế, khiến người lao động rất khó tiếp cận. Với bối cảnh ấy, mục tiêu an sinh xã hội rất khó đạt được.

Sao mãi chưa đánh thuế căn nhà thứ 2, nhà bỏ hoang?

Vị đại biểu đoàn Cần Thơ đề nghị Chính phủ có giải pháp quyết liệt hơn, kèm theo lộ trình và cam kết trách nhiệm mạnh mẽ, để thị trường bất động sản thực sự lành mạnh, giúp người dân có thể tiếp cận được nhà ở, nhất là tại các đô thị lớn.

Đáng chú ý, ông Hùng cho rằng, có một giải pháp "có thể áp dụng sớm, đã được đề xuất từ rất nhiều năm nhưng chưa hiểu sao chưa thực hiện". Đó là các chính sách thuế cho bất động sản.

Ví dụ như đánh thuế đối với diện tích nhà bỏ hoang, với căn nhà thứ 2 trở đi, hoặc với những giao dịch bất động sản bán nhanh…

Theo ông, chính sách này sẽ góp phần rất quan trọng để ổn định giá nhà. Thủ tướng cùng các bộ, ngành đã nhiều lần đề cập, song việc tiếp thu còn chậm.

Một vấn đề nữa được ông Hùng nêu, liên quan đến dư nợ tín dụng bất động sản đã vượt mức 4 triệu tỉ đồng (tính đến hết tháng 7.2025). Cần lưu ý về những con số này, bởi thị trường bất động sản đang ở tình trạng như hiện nay sẽ tiềm ẩn hệ quả phức tạp.

Thảo luận trước đó về tình hình kinh tế - xã hội, đại biểu Nguyễn Lâm Thành, đoàn Thái Nguyên, nhìn nhận Quốc hội đã ban hành nhiều dự án luật quan trọng nhưng việc kiểm soát thị trường bất động sản vẫn chưa theo kịp thực tế, dẫn đến giá nhà đất tăng mạnh, đặc biệt là giá chung cư tại các đô thị lớn. Thực tế này khiến việc sở hữu nhà ngày càng xa tầm tay của người thu nhập thấp, thậm chí những người có thu nhập trung bình, thu nhập khá cũng khó tiếp cận.

Đại biểu Lê Hoàng Anh, đoàn Gia Lai, thì cho rằng cần bài toán đồng bộ để giải quyết câu chuyện về giá nhà. Trong đó, quan tâm, nghiên cứu, sớm đẩy mạnh việc mở rộng việc thu thuế trong biến động tài sản đất đai.