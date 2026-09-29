Thu nhập 300 triệu đồng/năm từ vườn ươm ớt chỉ thiên và ớt sừng vàng châu Phi

Tâm huyết với vườn ươm ớt giống

Trong sản xuất nông nghiệp, chất lượng giống là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả vụ mùa. Nhận thấy nhu cầu này, Kiệt dành thời gian tìm hiểu thị trường, học hỏi kỹ thuật và tích lũy kinh nghiệm trước khi mạnh dạn đầu tư xây dựng vườn ươm cây ớt giống. Hiện vườn ươm tập trung 2 loại giống chủ lực là ớt chỉ thiên và ớt sừng vàng châu Phi. Mỗi đợt, vườn ươm cung ứng khoảng 800.000 cây giống cho nông dân.

"Để có một lứa cây đạt tiêu chuẩn phải cần hơn 1 tháng chăm sóc, từ lúc gieo hạt đến khi cây đủ lớn để đưa ra thị trường. Do nhu cầu sản xuất có quanh năm, Kiệt chủ động bố trí các đợt xuống giống phù hợp, duy trì khoảng 4 - 6 lứa mỗi năm", Kiệt cho biết.

Những cây ớt giống được chăm sóc kỹ trước khi xuất vườn ẢNH: DUY TÂN

Đằng sau những luống cây giống xanh tốt là quy trình theo dõi chặt chẽ. Hạt giống được lựa chọn, xử lý trước khi gieo; giá thể phải bảo đảm độ tơi xốp, sạch và phù hợp với quá trình sinh trưởng của cây. Sau khi gieo, cây tiếp tục được chăm sóc, theo dõi độ ẩm, dinh dưỡng và tình trạng sâu bệnh cho đến khi đạt kích thước, độ đồng đều cần thiết. "Muốn cây giống đạt chất lượng thì phải làm kỹ ngay từ đầu. Nếu cây khỏe, đồng đều thì khi nông dân đem trồng sẽ thuận lợi hơn", Kiệt chia sẻ.

Với đặc thù của cây giống, chỉ một khâu không bảo đảm cũng có thể ảnh hưởng đến cả lứa cây. Vì vậy, Kiệt dành nhiều thời gian trực tiếp theo dõi vườn ươm, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất.

Thạch Quốc Kiệt bên những luống cây giống ớt tại vườn ươm ẢNH: DUY TÂN

Gieo cơ hội từ những hạt giống nhỏ

Nhờ sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người trồng ớt, đầu ra của vườn ươm tương đối ổn định. Mô hình hiện mang lại cho Kiệt thu nhập bình quân khoảng 300 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, vườn ươm còn tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động địa phương, với các công việc chủ yếu là chuẩn bị giá thể, gieo hạt, chăm sóc, phân loại và đóng cây giống giao cho khách hàng.

Với Thạch Quốc Kiệt, việc lựa chọn ở lại quê nhà để khởi nghiệp không phải con đường dễ dàng. Sản xuất cây giống đòi hỏi người làm phải nắm kỹ thuật, hiểu nhu cầu của nông dân và quan trọng là tìm được đầu ra ổn định. Vì vậy, chàng trai này vừa làm vừa học hỏi, từng bước điều chỉnh quy trình sản xuất theo thực tế. Kiệt bắt đầu từ nông nghiệp - lĩnh vực gắn bó với đời sống người dân Cù Lao Dung. Từ nhu cầu về cây giống trên đồng ruộng, Kiệt tìm thấy cơ hội để xây dựng sinh kế cho bản thân.

Điểm đáng chú ý trong quá trình khởi nghiệp của Kiệt là khả năng nhìn ra cơ hội từ một nhu cầu rất cụ thể của sản xuất. Người trồng cần cây giống khỏe, đồng đều và đúng thời điểm; người làm vườn ươm phải tổ chức sản xuất để đáp ứng những yêu cầu đó. Việc chủ động sản xuất nhiều đợt trong năm cũng giúp mô hình không phụ thuộc hoàn toàn vào một thời điểm nhất định. Tùy nhu cầu thị trường, Kiệt điều chỉnh thời gian gieo hạt và số lượng cây giống, qua đó hạn chế tình trạng sản xuất vượt nhu cầu.

Với diện tích vườn khoảng 4.000 m2, mỗi đợt cung ứng hàng trăm ngàn cây giống, mô hình của Kiệt cho thấy một hướng đi khác của thanh niên nông thôn: không nhất thiết phải rời quê để tìm việc, mà có thể tìm kiếm cơ hội ngay từ những nhu cầu đang hiện hữu trên đồng ruộng.

Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên

Anh Thái Thiện Ngôn, Bí thư Xã đoàn Cù Lao Dung, cho biết mô hình vườn ươm ớt giống của anh Thạch Quốc Kiệt phù hợp với điều kiện sản xuất nông nghiệp của địa phương. Mô hình thể hiện tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm và quyết tâm lập nghiệp ngay trên quê hương.

Mô hình cũng góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên, nhất là thanh niên dân tộc Khmer và thanh niên nông thôn. Từ nhu cầu sản xuất của người dân, Kiệt tìm được hướng đi phù hợp, từng bước tạo thu nhập ổn định cho bản thân, tạo việc làm cho lao động địa phương và cung cấp cây giống cho nông dân ở một số tỉnh lân cận như Vĩnh Long, Cà Mau.

Thời gian tới, Xã đoàn Cù Lao Dung sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành với những mô hình thanh niên khởi nghiệp có tiềm năng, trong đó có mô hình vườn ươm. Đồng thời, xã đoàn sẽ hỗ trợ kết nối, quảng bá sản phẩm, chia sẻ kinh nghiệm và tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên tiếp cận các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp; khuyến khích thanh niên mạnh dạn khai thác lợi thế nông nghiệp của địa phương, xây dựng những mô hình sản xuất có chất lượng, uy tín và khả năng phát triển bền vững.