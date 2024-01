Thu nhập bình quân của lao động tại địa phương nào đang dẫn đầu cả nước?

Theo báo cáo về tình hình lao động việc làm của Tổng cục Thống kê (Bộ KH-ĐT), thu nhập bình quân tháng của người lao động quý 4/2023 là 7,3 triệu đồng, tăng 180.000 đồng so với quý 3/2023 và tăng 444.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2023, thu nhập bình quân của người lao động trong cả nước là là 7,1 triệu đồng/tháng ĐỖ TRƯỜNG

Trong đó, thu nhập bình quân tháng của lao động nam cao gấp 1,35 lần thu nhập bình quân tháng của lao động nữ (8,3 triệu đồng so với 6,1 triệu đồng). Thu nhập bình quân tháng của lao động ở khu vực thành thị cao gấp 1,41 lần khu vực nông thôn (8,9 triệu đồng so với 6,3 triệu đồng).

So với quý 3/2023, đời sống của người lao động quý 4/2023 được cải thiện hơn. Nguyên nhân là do những tháng cuối năm, nhiều doanh nghiệp gia tăng sản xuất, kinh doanh; tốc độ tăng thu nhập bình quân của người lao động thường cao hơn so với quý trước, đời sống của người lao động sẽ cải thiện hơn.

Tính chung năm 2023, thu nhập bình quân tháng của người lao động là 7,1 triệu đồng, tăng 6,9%, tương ứng tăng 459.000 đồng so với năm 2022. Thu nhập bình quân tháng của lao động nam là 8,1 triệu đồng, cao gấp 1,36 lần thu nhập bình quân tháng của lao động nữ (6 triệu đồng). Thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị cao gấp 1,4 lần khu vực nông thôn (8,7 triệu đồng so với 6,2 triệu đồng).

Tốc độ tăng thu nhập của lao động vùng đồng bằng sông Hồng cao nhất

Theo Tổng cục Thống kê, so với quý trước và cùng kỳ năm trước, thu nhập bình quân của người lao động trong quý 4/2023 tăng lên ở tất cả các vùng kinh tế - xã hội của cả nước; trong đó, vùng đồng bằng sông Hồng có tốc độ tăng cao nhất. Thu nhập bình quân tháng của lao động tại vùng đồng bằng sông Hồng quý 4/2023 là 8,7 triệu đồng, tăng 3,5% (tương ứng tăng 297.000 đồng) so với quý trước và tăng 8,2% (tương ứng 656.000 đồng) so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập của người lao động tại một số tỉnh trong vùng này ghi nhận tốc độ tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: lao động tại tỉnh Thái Bình thu nhập bình quân là 7,6 triệu đồng/tháng, tăng 11,9% (tương ứng tăng 806.000 đồng); tại Hà Nam là 7,4 triệu đồng/tháng, tăng 10,7% (tương ứng tăng 709.000 đồng); tại Nam Định là 7,3 triệu đồng/tháng, tăng 10,4% (tương ứng tăng 686.000 đồng); tại Hải Phòng là 8,8 triệu đồng/tháng, tăng 7,4% (tương ứng tăng 610.000 đồng).

Trong khi đó, thu nhập bình quân tháng của người lao động tại vùng Đông Nam bộ là 9,0 triệu đồng, tăng 2,3% (tương ứng tăng 202.000 đồng) so với quý trước và tăng 3,6% (tương ứng tăng 312.000 đồng) so với cùng kỳ năm trước.

Đông Nam bộ là vùng ghi nhận tốc độ tăng thu nhập bình quân tháng của lao động thấp nhất trong các vùng của cả nước so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số tỉnh, thành phố lớn có nhiều khu công nghiệp ghi nhận tốc độ tăng thu nhập bình quân tháng khá thấp như: thu nhập bình quân của lao động tại Đồng Nai là 8,9 triệu đồng, tăng 1,6% (tương ứng tăng 138.000 đồng) so với cùng kỳ năm trước; tại TP.HCM là 9,4 triệu đồng, tăng 1,9% (tương ứng tăng 175.000).

Bên cạnh đó, một số tỉnh khác trong vùng ghi nhận tốc độ tăng thu nhập bình quân khá trong quý 4/2023 như: tại Bà Rịa - Vũng Tàu là 8,7 triệu đồng, tăng 12,8%, tương ứng tăng 982.000 đồng so với cùng kỳ năm 2022; tại Bình Dương là 9,5 triệu đồng, tăng 6,4%, tương ứng tăng 567.000 đồng.

So với cùng kỳ năm trước, thu nhập bình quân tháng của lao động trong quý 4/2023 tại 3 khu vực kinh tế đều tăng. Trong đó, khu vực dịch vụ ghi nhận tốc độ tăng cao nhất đạt 8,7 triệu đồng, tăng 7,3%, tương ứng tăng 589.000; tại khu vực nông, lâm, nghiệp và thủy sản là 4,2 triệu đồng, tăng 5,3%, tăng tương ứng là 212.000 đồng; tại khu vực công nghiệp và xây dựng là 8,1 triệu đồng, tăng 4,5%, tương ứng tăng 350.000 đồng.

Cùng với thu nhập tăng cao, tình hình thất nghiệp quý 4/2023 cũng được cải thiện. Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 4/2023 khoảng 1,06 triệu người, giảm 16.000 người so với quý trước và giảm 18.900 người so với cùng kỳ năm 2022.