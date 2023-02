Thu nhập tiền triệu mỗi ngày từ bán dưa hấu non thải loại

Mọi năm, những quả dưa hấu non không đạt chất lượng sẽ được người trồng dưa hấu cắt bỏ, chỉ giữ lại một số quả dưa đạt chất lượng. Số dưa non cắt bỏ phải bỏ thối ngoài đồng nhưng nay thương lái tìm đến mua với giá 1.500 - 2.000 đồng/kg. Số dưa non này được thương lái thu mua nhưng chưa rõ sử dụng vào việc gì.



H.Krông Pa là vùng chuyên canh dưa hấu lớn nhất vùng bắc Tây nguyên với hơn 1.000 ha. Đến vụ, nhiều người dân ở các tỉnh khác như Bình Định, Phú Yên lên thuê đất trồng vì nơi đây hợp khí hậu, thổ nhưỡng đối với dưa hấu.

Niên vụ này, người trồng dưa ở H.Krông Pa vui mừng vì được mùa, được giá. Trung bình mỗi héc ta đạt khoảng 40 tấn. Trước Tết Quý Mão giá dưa khoảng 2.000 - 3.000 đồng/kg, hiện tăng lên 5.000 đồng/kg.