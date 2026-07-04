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Kinh tế Chính sách - Phát triển

Thu nhập xác định người phụ thuộc tính thuế không quá 3 triệu đồng/tháng

Thanh Xuân
Thanh Xuân

Quy định này được đề cập tại Thông tư 87 quy định một số điều luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và Nghị định 253/2026 của Chính phủ quy định một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn luật Thuế TNCN do Bộ Tài chính ban hành.

Thông tư quy định mức thu nhập làm căn cứ xác định người phụ thuộc tính thuế TNCN được áp dụng giảm trừ gia cảnh. Theo đó, mức thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập của người phụ thuộc quy định không vượt quá 3 triệu đồng/tháng. Người nộp thuế chịu trách nhiệm xác định người phụ thuộc không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 3 triệu đồng/tháng. Đồng thời, người nộp thuế có trách nhiệm kê khai đúng, trung thực về thu nhập của người phụ thuộc.

Thu nhập xác định người phụ thuộc để tính thuế không quá 3 triệu đồng/tháng - Ảnh 1.

Người có thu nhập trên 3 triệu đồng/tháng không được tính người phụ thuộc

ẢNH: NGỌC THẮNG

Thông tư còn quy định chi tiết hồ sơ xác định người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh như con gồm con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, còn 18 tuổi trở lên mất năng lực hành vi dân sự, con đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề… Đồng thời, Thông tư quy định hồ sơ người phụ thuộc là vợ hoặc chồng; cha, mẹ của người nộp thuế; cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng; người không có khả năng lao động thì ngoài các hồ sơ chứng minh mối quan hệ tương ứng…

Ngoài ra, Thông tư còn quy định thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán phái sinh chịu thuế suất 0,1% theo từng lần chuyển nhượng. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với chứng khoán phái sinh là hợp đồng tương lai là thời điểm khớp lệnh mua, bán hợp đồng tương lai của nhà đầu tư trên hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán hoặc thời điểm hợp đồng tương lai đáo hạn.

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