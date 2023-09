'Thủ phủ' bưởi Phúc Trạch nhộn nhịp vào vụ thu hoạch

Bưởi Phúc Trạch là cây trồng chủ lực của huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh) với tổng diện tích trên 2.700 ha, được trồng tại các xã như: Phúc Trạch, Hương Trạch, Hương Đô, Lộc Yên, Gia Phố, Hương Thủy, Hương Giang...

"Thủ phủ" bưởi Phúc Trạch bước vào vụ thu hoạch PHẠM ĐỨC

Vào thời điểm này, bà con ở "thủ phủ" trồng bưởi bắt đầu vào mùa thu hoạch. Những ngày qua, người dân đang nhộn nhịp vào vụ thu hoạch bưởi để bán cho thương lái. Trên các ngả đường, các phương tiện tấp nập ra vào thu mua bưởi rồi tỏa đi tiêu thụ trong địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Chị Nguyễn Thị Tân (43 tuổi, ngụ tại thôn Hương Đồng, xã Lộc Yên, H.Hương Khê) cho biết, năm nay gia đình chị trồng 100 gốc bưởi với tổng sản lượng ước tính khoảng 3.000 quả, tương đương khoảng 3 tấn. Thời điểm hiện tại, thương lái về tận vườn thu mua với giá từ 20.000 - 25.000 đồng/quả, nếu trừ chi phí gia đình dự kiến thu lợi được từ 40 - 45 triệu đồng.

"Vụ này do ảnh hưởng thời tiết nắng hạn kéo dài khiến quả bưởi không được to nhưng chất lượng quả bưởi lại ngọt hơn so với năm ngoái. Năm nay bưởi vừa được mùa, được giá nên bà con rất phấn khởi", chị Tân vui mừng.

Theo Phòng NN-PTNT H.Hương Khê, tổng sản lượng quả bưởi năm nay toàn huyện ước đạt hơn 21.000 tấn, doanh thu khoảng 500 tỉ đồng.

Những hình ảnh bà con H.Hương Khê thu hoạch bưởi Phúc Trạch được Thanh Niên ghi lại những ngày qua:

Vườn bưởi Phúc Trạch của người dân H.Hương Khê trĩu quả dù gặp thời tiết nắng hạn PHẠM ĐỨC

Thời điểm này, bà con H.Hương Khê bước vào vụ thu hoạch quả bưởi đặc sản sau 1 năm chăm sóc PHẠM ĐỨC

Năm nay, do thời tiết nắng hạn kéo dài nên quả bưởi nhỏ hơn so với năm ngoái nhưng chất lượng lại đạt cao hơn PHẠM ĐỨC

Bưởi Phúc Trạch đã có chỉ dẫn địa lý nên được thương lái về tận vườn để thu mua PHẠM ĐỨC

Những ngày qua, người dân đang nhộn nhịp vào vụ thu hoạch bưởi để bán cho thương lái PHẠM ĐỨC

Quả bưởi được xếp vào các bao tải để thuận tiện cho công tác vận chuyển đưa đi tiêu thụ PHẠM ĐỨC

Bưởi được vận chuyển đi tiêu thụ khắp các tỉnh thành trên cả nước PHẠM ĐỨC

Tuỳ vào chất lượng quả bưởi sẽ có giá thành khác nhau, song trung bình mỗi quả được bán với giá từ 20.000-25.000 đồng PHẠM ĐỨC

Bưởi Phúc Trạch được dán tem xuất xứ để đưa vào các siêu thị và sàn thương mại điện tử PHẠM ĐỨC