'Thủ phủ' đào Nhật Tân hối hả đón tết Nguyên đán

Theo ghi nhận của Thanh Niên, đa số vườn đào đã đánh vùng, chuẩn bị bứng gốc vào chậu và thuê nhân công tuốt lá.

Phấn khởi trước vụ mùa đầy hứa hẹn

Mặc dù thời tiết khá lạnh với nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 15 độ C, nhưng hiện nay tại các nhà vườn ngõ 264 Âu Cơ (P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, Hà Nội), không khí hối hả, tất bật đang diễn ra khi vào vụ tuốt lá đào. Các hoạt động uốn nắn, cắt tỉa được người dân tỉ mỉ thực hiện, đảm bảo cây đào ra hoa đẹp nhất khi tết đến, xuân về.

Gia đình ông Nguyễn Kỳ Anh (53 tuổi, chủ vườn đào Kỳ Anh) có gần 1.000 gốc đào, phần lớn đã được đặt sẵn trong các chậu. Đào có nhiều mức giá khác nhau, phụ thuộc vào từng thế cây và phân khúc thị trường. “Có những cây 70 - 80 triệu đồng, có cây 100 triệu đồng, thậm chí là 150 - 200 triệu đồng. Tuy nhiên, cũng có những cây chỉ khoảng 2 - 3 triệu đồng. Cây nhỏ mà đẹp xuất sắc giá khoảng 4 - 5 triệu đồng. Cây to thì giá to, cây nhỏ giá nhỏ. Năm nay hết ảnh hưởng bởi Covid-19, người dân sẽ không bán đổ, bán tháo như mọi năm, chắc chắn giá sẽ gấp 1,5 lần so với năm ngoái”, ông Kỳ Anh cho biết.

Được biết, phân khúc thị trường của vườn đào nhà ông Kỳ Anh khá đa dạng, từ hộ gia đình, khu chung cư đến doanh nghiệp, cơ quan nhà nước… Cây đào được xuất đi khắp cả nước nhưng tiêu thụ chủ yếu tại Hà Nội, TP.HCM và Hải Phòng.

Ông Đức Chiến, một chủ vườn đào khác tại Nhật Tân, cho biết phân khúc thị trường của vườn đào nhà ông là các hộ gia đình nên giá dao động từ 3 - 40 triệu đồng/cây. Đặc biệt, với 2 dịch vụ là cho thuê và bán cả gốc chơi tết, vườn đào của ông Chiến đã có một số cây được khách hàng đặt trước.

“Năm ngoái, năm kia do dịch bệnh nên bán chỉ được 1/3 vườn mà giá thành lại rẻ đi, không có khách chơi. Hết Covid-19 rồi thì lưu thông hàng hoá, tất cả mọi thứ dễ hơn. Năm nay đào được đặt mua nhiều hơn, mình cũng phấn khởi theo”, ông Chiến hồ hởi nói.

Theo chia sẻ của nhiều hộ dân tại “thủ phủ” đào Nhật Tân, thời điểm đầu tháng 12 âm lịch, khi cây có hoa, có nụ, thị trường đào mới trở nên sôi động. Tuy nhiên, với diễn biến thất thường của thời tiết khi mùa đông đến muộn như năm nay, các chủ vườn vừa tất bật chăm đào vừa thấp thỏm trông chờ thời tiết.





Chủ vườn đào Kỳ Anh tâm sự: “Nghề trồng đào như đánh bạc với thời tiết, ông trời ủng hộ thì thắng, không thì tốn công tốn sức vẫn trắng tay. Chưa có năm nào nắng nhiều như năm nay, nhà nào tuốt lá sớm đào sẽ bật lộc hết, chất lượng hoa kém đi. Cũng có khách quen gọi điện đặt nhưng tôi không dám cho đào lên chậu vì người ta đặt thì cây đào nở đúng tết người ta mới lấy, không đúng lại phải đổi cây khác. Tất cả theo thời tiết nên phải đầu tháng 12, biết cây nào trúng tết mới chốt được”.

Người dân “hái lá ra tiền”

Được biết, tuốt lá là một trong những công đoạn quan trọng quyết định đến thắng lợi của người dân trồng đào. Theo chia sẻ của những người làm vườn, thời điểm thích hợp nhất để tuốt lá là trước tết khoảng 45 ngày và tính theo chu kỳ. Để chớp thời cơ “vàng” cho đào ra hoa theo ý muốn đúng dịp tết, với số lượng gốc lớn, các chủ vườn hầu hết phải thuê nhân công tuốt lá.

Bà Chu Thị Hường, chủ vườn đào Hường Cường, cho biết: “Năm nay sợ lạnh nên tôi tuốt trước. Kỹ thuật tuốt thì giật lá theo chiều xuôi, không tuốt thẳng từ ngọn xuống vì sẽ ảnh hưởng đến các mắt hoa”. Bà Hường còn chia sẻ thêm, do số lượng nhiều nên thuê nhân công tuốt lá thời vụ sẽ nhanh hơn và đa số sẽ thuê những nhân công đã quen việc bởi tuốt lá đào đòi hỏi sự cẩn thận và tỉ mỉ.

Theo khảo sát tại các vườn đào Nhật Tân, năm nay giá thuê nhân công chênh lệch hơn so với năm trước, dao động từ 350.000 - 500.000 đồng/công/ngày. Thời gian làm việc kéo dài 8 tiếng và trung bình một ngày một người có thể tuốt khoảng 10 cây đào. “Với khoảng hơn 1.000 gốc đào phải thuê từ 9 - 10 nhân công tuốt lá trong 10 ngày với tổng chi phí là 35 triệu đồng”, chủ vườn đào Hường Cường chia sẻ.

Với kinh nghiệm tuốt lá đào lâu năm, bà Dung (P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ) cho biết: “Tôi có tuổi rồi, xin việc làm bên ngoài cũng khó. Ở đây gần nhà, công việc phù hợp với tôi và quan trọng nhất là không bị gò bó thời gian, bận thì xin nghỉ, công tính theo ngày. Tôi làm cả ngày được khoảng 7 - 8 cây, với những cây to phải tuốt từ 3 - 3,5 tiếng mới hết”.

Bên cạnh việc tuốt lá đào, các nhân công tại đây còn làm cỏ, cho cây vào chậu, lau chậu, sơn chậu… Hiện nay, tại các nhà vườn Nhật Tân, công đoạn tuốt lá gần như hoàn thiện. Có những cây đã bứng gốc vào chậu, được uốn nắn, cắt tỉa chờ trao tay khách hàng.

Những người trồng đào Nhật Tân đang khấp khởi hy vọng một vụ mùa thành công khi đào nở hoa đúng dịp tết Nguyên đán 2023 sau cả năm dày công chăm sóc, giúp phần nào gỡ gạc lại vốn sau 2 năm ảnh hưởng dịch bệnh vừa qua.