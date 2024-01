'Thủ phủ' đào Nhật Tân thấp thỏm vụ tết

"Vừa làm vừa ngóng thời tiết, không nói trước được"

Cách trung tâm TP.Hà Nội khoảng 3 km, làng đào Nhật Tân là nơi trồng đào lâu đời và nổi tiếng nhất của thủ đô. Dù còn gần 1 tháng nữa mới đến tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 nhưng các vườn đào ở Nhật Tân đã trở nên tất bật.

Nhiều vị khách tranh thủ đến sớm để chọn thuê đào Nhật Tân ĐÌNH HUY

Theo ghi nhận của Thanh Niên, đa số cây đào tại các nhà vườn Nhật Tân thời điểm này đều đẹp, nhiều nụ, nhiều lộc, lác đác có vài nụ hoa đào khoe sắc sớm. Nhiều người dân tìm về những vườn đào tại đây để tận hưởng không khí tết cận kề.

Vượt hơn 1.000 km ra Hà Nội, chị Huỳnh Thị Lê (trú TP.Cần Thơ) và chị Đỗ Bích Thuỷ (trú Bình Dương) chọn vườn đào Nhật Tân để check-in, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất chuẩn bị chào đón năm mới.

"Thấy hoa đào nở là thấy rộn ràng mùi tết. Chúng tôi rất thích hoa đào mà ở miền Bắc mới có hoa đào, trong Nam không có nên tranh thủ ghé vào đây một chút để ngắm nghía, chụp ảnh với hoa đào sau chuyến công tác ngắn tại Hà Nội", chị Lê nói.

Đổi mới hơn mọi năm, năm nay, nhiều nhà vườn tại Nhật Tân sáng tạo ra nhiều sản phẩm đào chơi tết với đa dạng kích cỡ, giá cả đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Chậu trồng đào cũng được nhà vườn lựa chọn nhiều mẫu như chậu đất, chum, xi măng với nhiều hoa văn độc đáo.

Gia đình ông Nguyễn Quang Vụ (chủ vườn đào Hiệp Vụ) có gần 1.000 gốc đào, phần lớn đã được đặt sẵn trong các chậu. Đào có nhiều mức giá khác nhau, phụ thuộc vào từng thế cây và phân khúc thị trường.

"Nhìn chung, năm nay giá đào vẫn vậy, bên cạnh khách quen thì nhà tôi năm nào cũng có lượng khách mới tới xem. Có những cây giá vài chục triệu đồng nhưng có cây giá chỉ vài triệu đồng, cây to thì giá to, cây nhỏ giá nhỏ", ông Vụ nói.

Lý giải cho việc vẫn giữ nguyên giá bán đào, chủ vườn đào Hiệp Vụ cho biết để thích ứng với tình hình chung khi kinh tế khó khăn và giữ chân khách hàng, mặc dù phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giá thuê nhân công đều tăng. Phân khúc thị trường của vườn đào nhà ông Vụ khá đa dạng, từ hộ gia đình, khu chung cư đến doanh nghiệp, cơ quan nhà nước… Cây đào được xuất bán đi khắp cả nước nhưng tiêu thụ chủ yếu tại các tỉnh, thành phía bắc, một số cây cũng được "Nam tiến".

Với lượng đặt mua từ sớm, ông Vụ kỳ vọng thị trường đào năm nay sẽ khởi sắc hơn. "Từ rằm tháng Chạp trở đi là sẽ tất bật nhất, thời điểm này khách hàng mới chỉ đặt, chứ chưa lấy cây. Vườn nhà tôi đã bán được khoảng 50%. Nhà tôi năm nào cũng rơi vào tầm 23 - 24 âm lịch là chỉ có đi trả cây, thậm chí có năm chỉ 20 âm lịch đã hết cây", ông Vụ phấn khởi nói.

Ông Dũng, chủ một vườn đào khác tại Nhật Tân, cho biết phân khúc thị trường của vườn đào nhà ông là các hộ gia đình, công sở và doanh nghiệp nhỏ nên giá dao động trên dưới 10 triệu đồng/cây. Đặc biệt, với 2 dịch vụ là cho thuê và bán cả gốc chơi tết, vườn đào của gia đình ông đã có một số cây được khách hàng đặt trước. "Hiện tại, khách đến mua và thuê được khoảng 40%", ông Dũng nói.

Theo chia sẻ của nhiều hộ dân tại "thủ phủ" đào Nhật Tân, thời điểm sau rằm tháng Chạp, thị trường đào mới trở nên sôi động. Nhiều nhà vườn vẫn đang thấp thỏm, hy vọng "ông trời cho ăn" vụ hoa này, bởi thời tiết đang diễn biến thất thường, khó lường trước được khi sự việc xấu nhất xảy ra.

Một chủ vườn đào tại Nhật Tân khác chia sẻ: "Thời tiết năm nay khắc nghiệt do rét đậm, rét hại đi sớm, rét nhẹ đi sau lại gặp ngay mưa rào. Trồng đào thì 30% là công con người, 70% là phụ thuộc vào yếu tố thời tiết. Chưa năm nào có trận mưa mấy ngày liền mà toàn mưa to như năm nay. Mưa như thế không đúng với mùa, lúc cần mưa để cho những mắt đào lên thì lại không mưa nên đào năm nay mắt không đều, mắt to, mắt nhỏ; cứ vừa làm vừa ngóng thời tiết, không nói trước được".

Xu hướng thuê đào tết thay vì mua

Thời điểm này, tại vườn đào Nhật Tân đã có nhiều khách tới lựa chọn đặt thuê trước đào thay vì mua đứt để chơi tết như mọi năm. Có mặt từ sớm tại các vườn đào để lựa chọn thuê cây cho cơ quan, bà Thuận (trú H.Văn Lâm, Hưng Yên) cho hay, thuê đào chơi tết sẽ tiết kiệm được tài chính, qua tết chủ vườn sẽ tới chở cây về nên không mất công mang đi bỏ. Giá thuê rẻ hơn một nửa so với giá trị thật của cây, chủ vườn chỉ tính giá thuê dựa trên phần công bỏ ra chăm sóc trong cả năm.

Ông Nguyễn Xuân Hải, chủ vườn đào Xuân Hải, chia sẻ kể từ sau đại dịch Covid-19, dịch vụ thuê đào tết đã nở rộ. Khách hàng chỉ việc đến chọn cây phù hợp nhu cầu, không gian của gia đình; sau đó sẽ thương lượng giá, đặt cọc 30 - 50% tổng giá trị thuê và được chủ vườn đánh dấu theo số, chờ ngày mang về chơi tết.

Người thuê sẽ được tư vấn cách chăm sóc cây trong dịp tết, nếu cây có vấn đề không như cam kết, người thuê sẽ được bảo hành, đổi cây khác... "Vài năm trở lại đây, xu hướng thuê nhiều hơn, chiếm đến khoảng 70%; chủ yếu đi tỉnh xa thì khách mới mua đứt cây", ông Hải nói.

Lý giải xu hướng thuê đào tết thay vì chọn mua, theo ông Hải, đây là dịch vụ giúp người chơi không mất nhiều thời gian chăm sóc mà vẫn có những cây đào đẹp; những người bán sẽ tận dụng được gốc cây để tiếp tục chăm sóc cho tết năm sau.

Được biết, khi đã lựa chọn được cây đào thuê ưng ý, khách hàng sẽ gửi lại tại vườn chăm sóc, sau 23 tháng Chạp cây sẽ được giao tận nhà theo địa chỉ đặt hàng trước đó. Đa số sau ngày 15 tháng Giêng, chủ vườn sẽ tới thu lại cây và nhận số tiền còn lại.

"Một số khách hàng sẽ lựa chọn mua đứt cây đào một lần, sau đó gửi lại cho chủ vườn chăm sóc vào mùa sau. Giá cả chăm sóc cũng được tính bằng giá thuê hoặc thấp hơn nhưng không đáng kể", ông Hải thông tin thêm.