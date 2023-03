Thủ phủ heo, gà điêu đứng

Tăng cường phòng chống dịch bệnh

Ngày 10.3, tại TP.HCM, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị phòng chống dịch bệnh động vật năm 2023. Công tác kiểm soát dịch bệnh trên động vật tương đối tốt nhưng các yếu tố nguy cơ dịch bệnh của VN vẫn còn hiện hữu nên cần hết sức cảnh giác. Theo các đại biểu, để chống dịch bệnh hiệu quả, giải pháp tốt nhất là xây dựng các vùng an toàn dịch bệnh và các chuỗi chăn nuôi khép kín. VN hiện có hơn 2.100 cơ sở an toàn dịch bệnh. Đây là cơ sở tốt để tiếp tục phát triển nâng cấp thành vùng an toàn dịch bệnh theo tiêu chuẩn của Tổ chức Thú y thế giới. Nếu làm được như vậy, thời gian tới chúng ta có thể tính đến chuyện xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi. Đây là một trong những mục tiêu và định hướng quan trọng của ngành chăn nuôi trong thời gian tới.

Trong 2 tháng đầu năm 2023, nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 374 triệu USD, giảm gần 21% so với cùng kỳ năm 2022. Ngược lại xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 64 triệu USD, tăng gần 40% so với 2022.