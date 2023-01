'Thủ phủ' quất cảnh miền Trung thắng lớn vụ tết

Một năm phấn khởi

Lại thêm một năm sự phấn khởi hiện rõ trên từng khuôn mặt của người dân trồng quất kiểng (cảnh) ở xã Cẩm Hà (TP.Hội An, Quảng Nam). Những ngày này, các tuyến đường dẫn vào làng quất Cẩm Hà - thủ phủ quất cảnh lớn nhất miền Trung - luôn tấp nập người vận chuyển quất cảnh đi khắp các vùng miền cả nước để tiêu thụ. Tại các nhà vườn, quất đã chuyển sang màu vàng ươm rực rỡ.

Đang kiểm đếm số chậu quất để giao cho thương lái, ông Nguyễn Nhành (57 tuổi, ở thôn Bàu Ốc, xã Cẩm Hà) phấn khởi cho biết năm nay gia đình ông trồng hơn 200 cây quất và thương lái đã đặt cọc hết tất cả cách đây 3 tháng. Cây nhỏ có giá khoảng 700.000 đồng/cây, lớn thì tầm 7 - 8 triệu đồng/cây. “Điều đáng mừng là dù năm nay thời tiết mưa lũ nhiều nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến sự phát triển của cây quất. Với số lượng cây này, sau khi trừ chi phí phân bón, công chăm sóc thì thu lãi gần 200 triệu đồng”, ông Nhành nói.

Hiện tại hầu hết quất trên địa bàn đã “cháy hàng” cách đây 3 tháng, dù nhiều thương lái đổ xô tới hỏi thăm để mua với giá cao gấp rưỡi nhưng cũng không có để bán. Các thương lái quen đến từ các tỉnh như Quảng Ngãi, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa...

Cháy hàng quất phố Hội

Bà Nguyễn Thị Hai (65 tuổi, ở thôn Bàu Ốc) bật mí, sở dĩ quất Cẩm Hà được ưa chuộng là vì từ đầu năm, các nhà vườn đã đưa cây quất con vào chậu để chăm sóc nên rễ bám sâu, phát triển ổn định và đẹp. Những cây quất Cẩm Hà có thể “chơi” cảnh đến khoảng tháng 3 - 4 âm lịch... “vẫn còn mát mắt”. Mặt khác, quất ở đây phát triển tự nhiên, mỗi cây đều có kiểu dáng riêng, không trùng lặp nên rất được ưa chuộng. Đặc biệt, người dân chuyên trồng quất Cẩm Hà có bí quyết chăm sóc để cho trái to, vàng ươm và lá xanh. Chính điều này đã tạo nên thương hiệu quất Phố Hội bao đời nay khiến cây quất do người dân chăm sóc lúc nào cũng trong tình trạng “cháy hàng”. “Năm nay, gia đình tôi trồng gần 1.000 chậu quất cảnh loại lớn và nhỏ; thương lái đã đặt mua hết từ lâu. Tính sơ bộ, sau khi trừ chi phí có thể thu về gần 400 triệu đồng”, bà Hai vui vẻ nói.





Ông Mai Kim Phương, Chủ tịch UBND xã Cẩm Hà, cho biết năm nay toàn xã có khoảng 500 hộ dân trồng quất bán dịp Tết Nguyên đán, với số lượng gần 60.000 chậu các loại. Đến thời điểm này, các nhà vườn trồng quất đã được các thương lái đến hỏi mua và đặt tiền cọc hơn 90%. “So với mọi năm trước thì giá quất năm nay tăng từ 20 đến 30%, qua đó giúp nhiều hộ dân trồng quất ở địa phương rất phấn khởi, vui tươi và có nguồn thu nhập cao. Dự kiến, nếu bán hết số lượng chậu quất ra thị trường trong dịp Tết Nguyên đán, bà con thu về khoảng 40 tỉ đồng”, ông Phương nói.

Ông Nguyễn Anh, Chủ tịch Hội Nông dân TP.Hội An, nói năm nay toàn thành phố trồng khoảng 120.000 chậu quất các loại, trong đó tập trung chủ yếu ở xã Cẩm Hà và P.Thanh Hà. Nhìn chung, giá cả năm nay tăng cao hơn so với mọi năm trước. Sắp tới, TP.Hội An sẽ tổ chức lễ hội quất, nhằm thu hút nhiều du khách và thương lái đến địa phương, đồng thời khuyến khích nghề trồng quất cảnh ở địa phương.