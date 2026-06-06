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Thời sự Dân sinh

Thủ phủ sầu riêng Lâm Đồng bị lốc xoáy tàn phá nặng nề

Lâm Viên
Lâm Viên
06/06/2026 15:37 GMT+7

Lốc xoáy quật đổ hàng chục cây sầu riêng, hơn 50 tấn trái bị rụng, gây thiệt hại khoảng 3 tỉ đồng ở xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 6.6, lãnh đạo UBND xã Đạ Huoai 2 cho biết đã đến thăm hỏi các hộ dân bị thiệt hại do lốc xoáy, đồng thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương thống kê, đánh giá mức độ ảnh hưởng để đề xuất phương án hỗ trợ.

Thủ phủ sầu riêng Lâm Đồng bị lốc xoáy tàn phá nặng nề - Ảnh 1.

Lãnh đạo UBND xã Đạ Huoai 2 đến thăm hỏi các hộ dân trồng sầu riêng bị thiệt hại do lốc xoáy

ẢNH: CTV

Trước đó, vào chiều 5.6, mưa lớn kèm lốc xoáy bất ngờ xuất hiện tại thôn 1 và thôn 2 của xã Đạ Huoai 2. Theo người dân địa phương, trận mưa kéo dài hơn một giờ, trong khi lốc xoáy chỉ diễn ra khoảng 15 phút nhưng đã tàn phá nhiều vườn sầu riêng đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch.

Thống kê ban đầu cho thấy thiên tai đã làm rụng hơn 50 tấn sầu riêng, hàng chục cây bị bật gốc, gãy đổ. Gần 30 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 6 hộ chịu thiệt hại nặng, với tổng giá trị ước tính khoảng 3 tỉ đồng.

Thủ phủ sầu riêng Lâm Đồng bị lốc xoáy tàn phá nặng nề - Ảnh 2.

Mưa lớn kèm lốc xoáy tại xã Đạ Huoai 2

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Thủ phủ sầu riêng Lâm Đồng bị lốc xoáy tàn phá nặng nề - Ảnh 3.

Hàng chục cây sầu riêng của người dân bị bật gốc do lốc xoáy

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trong số các hộ bị thiệt hại lớn, ông Lại Văn Viễn (ở thôn 1) mất hơn 20 tấn sầu riêng, đồng thời có 8 cây trên 10 năm tuổi bị gãy đổ; hộ ông Nguyễn Tấn Dư bị lốc xoáy quật ngã 23 cây sầu riêng đang thời kỳ cho trái và làm rụng gần 10 tấn trái.

Tại thôn 2, các hộ ông Nguyễn Quang Vinh, ông Trương Công Bình, ông Đinh Văn Tới và ông Nguyễn Minh Hồng Điệp đều bị rụng từ 5 - 6 tấn sầu riêng mỗi hộ. Riêng các hộ ông Trương Công Bình và ông Đinh Văn Tới còn có nhiều cây sầu riêng bị gãy đổ.

Thủ phủ sầu riêng Lâm Đồng bị lốc xoáy tàn phá nặng nề - Ảnh 5.

Lốc xoáy làm sầu riêng đổ ngã

ẢNH: CTV

Thủ phủ sầu riêng Lâm Đồng bị lốc xoáy tàn phá nặng nề - Ảnh 6.

Người dân thu gom sầu riêng bị lốc xoáy làm ngã, rụng trong vườn

ẢNH: CTV

Thống kê thiệt hại do lốc xoáy

Ngoài các trường hợp thiệt hại nặng, hơn 20 hộ dân khác cũng bị rụng từ vài tạ đến hàng tấn sầu riêng, ảnh hưởng lớn đến nguồn thu nhập trong năm.

Ông Nguyễn Hùng Cường, Phó chủ tịch UBND xã Đạ Huoai 2, cho biết ngay sau khi xảy ra thiên tai, địa phương đã huy động lực lượng chức năng phối hợp với các thôn thống kê thiệt hại, hướng dẫn người dân khắc phục hậu quả và triển khai các biện pháp ứng phó với giông lốc trong thời điểm chuyển mùa.

UBND xã cũng đã báo cáo cơ quan chức năng cấp trên xem xét hỗ trợ kinh phí, giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

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