Thủ phủ than đá Trung Quốc cạn tiền, ngưng tuyển công chức

Thành phố Hạc Cương giàu than đá ở phía bắc tỉnh Hắc Long Giang của Trung Quốc, nơi từng là một trung tâm công nghiệp lớn, là nạn nhân mới nhất của suy thoái kinh tế và nợ chính quyền địa phương. Hạc Cương đã buộc phải ngưng tuyển dụng công chức, theo South China Morning Post.

Ngày 23.12, cơ quan phụ trách nhân sự của thành phố thông báo họ buộc phải “hủy bỏ kế hoạch tuyển nhân viên cơ bản cho các ban ngành Hạc Cương” vì “các điều chỉnh về tài khóa của chính quyền Hạc Cương và những thay đổi lớn trong tình hình tài khóa”.

Sau khi thông báo được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, chính quyền Hạc Cương ngày 25.12 đã gỡ văn bản khỏi trang web chính thức của mình.

Dưới bài viết về thông báo của chính quyền Hạc Cương, một người dùng Weibo bình luận thành phố này “quá nghèo và những người trẻ tuổi không muốn ở lại nơi không có triển vọng phát triển”.

Năm 2019, thành phố này trở thành tâm điểm chú ý. Những người mua nhà đổ xô đến đây sau khi dữ liệu từ các công ty bất động sản cho thấy Hạc Cương nằm trong số 100 thị trường bất động sản rẻ nhất ở Trung Quốc. Tuy nhiên, suy thoái kinh tế và dân số giảm dần trong những năm gần đây đã ảnh hưởng đến doanh thu của chính quyền Hạc Cương.

Nợ chồng chất

Bắc Kinh đã và đang gây áp lực buộc các chính quyền địa phương giải quyết nợ của mình. Số nợ này vốn được nhiều người coi là rủi ro đối với nền kinh tế. Chính quyền trung ương cũng ra hướng dẫn khuyến nghị địa phương giảm ngân sách chi cho dịch vụ dân sự và trợ cấp.

Hồi tháng 6, Hạc Cương cảnh báo thành phố này đang phải đối mặt với tình huống "cực kỳ nghiêm trọng" và có thể phải cắt giảm chi tiêu để "vượt qua khó khăn".

Những năm gần đây, kinh tế Hạc Cương gặp khó khăn do ngành than không còn được ưa chuộng vì lo ngại về tác động môi trường. Nhiều mỏ than cũng đã buộc phải đóng cửa vì trữ lượng cạn kiệt.

Theo báo cáo kinh tế năm 2020, nền kinh tế Hạc Cương chỉ tăng trưởng 0,3% vào năm ngoái. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng của tỉnh Hắc Long Giang là 1% và của cả nước là 2,3%. Sản lượng công nghiệp của Hạc Cương trong năm 2020 cũng giảm 1,1%, doanh thu thành phố giảm 10% trong khi chi tiêu tăng 0,3%.





Hạc Cương đang nợ 13,1 tỉ nhân dân tệ (2 tỉ USD) vào cuối năm 2020, tăng 1,59 tỉ nhân dân tệ (khoảng 250 triệu USD) so với năm trước, theo báo cáo ngân sách thành phố vào tháng 3.

Thành phố này phải dựa vào các khoản tiền từ chính quyền trung ương để cân đối chi tiêu. Năm ngoái, Hạc Cương nhận được 10,5 tỷ nhân dân tệ (1,65 tỉ USD), gấp 4,5 lần doanh thu của thành phố.

Hiện vẫn chưa rõ việc Hạc Cương ngưng tuyển công chức sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu người. Tuy nhiên, huyện Tuy Tân của Hạc Cương vào tháng 10 đã thông báo cần tuyển dụng 160 người.

Thông tin về sự khó khăn của Hạc Cương được đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều người Trung Quốc muốn trở thành công chức vì triển vọng kinh tế bấp bênh.

Hơn 2,12 triệu người đã đăng ký tham dự kỳ thi công chức quốc gia của Trung Quốc vào cuối tháng 11, tăng mạnh so với con số 1,58 triệu của năm ngoái. Trung Quốc cần tuyển dụng khoảng 31.200 công chức. Điều này dẫn đến việc tỷ lệ chọi của cuộc thi này là 1/68.

Nếu tính cả kỳ thi công chức cấp tỉnh và thành phố, tổng cộng có khoảng 9 triệu người Trung Quốc nộp hồ sơ, hầu hết là sinh viên mới tốt nghiệp.

Tình trạng chung của các địa phương

Không chỉ Hạc Cương, nhiều chính quyền địa phương của Trung Quốc cũng đang phải đối mặt khó khăn tài chính. Theo sách xanh kinh tế, ngoài Thiểm Tây, toàn bộ các tỉnh ở Trung Quốc đều có ​​tỷ lệ nợ trên GDP tăng tính đến tháng 6.2020.

Tổng cộng, 23 khu vực ở Trung Quốc có tỷ lệ cân đối tài khóa - thước đo khả năng trả nợ dựa trên chênh lệch giữa thu và chi - dưới 50%. Điều này nghĩa là các địa phương trên sẽ phải vay thêm hoặc tìm kiếm nguồn vốn từ chính quyền trung ương.

Trong một báo cáo hồi tháng 9, ngân hàng đầu tư Goldman Sachs cho biết tổng số nợ của cơ sở tài trợ thuộc chính quyền địa phương Trung Quốc (LGFV) đã tăng lên khoảng 53.000 tỉ nhân dân tệ (8.200 tỉ USD) vào cuối năm 2020 và chiếm 52% GDP. Con số này đã tăng vọt từ mức 16.000 tỉ (2.500 tỉ USD) vào năm 2013.

Trong khi đó, trái phiếu chính quyền địa phương đạt 28.600 tỉ nhân dân tệ (4.500 tỉ USD) vào cuối tháng 9, chiếm 23% tổng khối lượng trái phiếu niêm yết tại Trung Quốc, theo Huatai Securities.