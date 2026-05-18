Thu tiền điện vượt 3.460 đồng/kWh bị phạt: Chủ trọ ở TP.HCM tính tăng giá phòng

Chủ trọ thu tiền điện vượt 3.460 đồng/kWh (mức quy định đối với giá bán lẻ sinh hoạt) có thể bị phạt từ 20 - 30 triệu đồng theo Nghị định 133 của Chính phủ. Lo chi phí vận hành khiến giá điện nhà trọ tăng cao, nhiều chủ nhà trọ tại TP.HCM đang tính chuyện tăng giá phòng thêm vài trăm nghìn đồng mỗi tháng để bù đắp.

Chủ trọ lo bị phạt khi thu tiền điện vượt 3.460 đồng/kWh

Thực tế khảo sát tại nhiều khu vực ở TP.HCM, việc thu tiền điện vượt mức diễn ra khá phổ biến. Trong vai người thuê phòng trọ, chiều 11.5, phóng viên Thanh Niên liên hệ với chị N. (37 tuổi), chủ một khu trọ 45 phòng tại khu vực Tân Bình cũ.

Chị N. giới thiệu căn phòng rộng khoảng 15 m2, không có máy lạnh, giá thuê 2,7 triệu đồng/tháng, tiền điện được tính công khai ở mức 4.500 đồng/kWh. Theo chị N., điểm khác biệt của khu trọ là không thu thêm phí quản lý từ khách thuê.

Chia sẻ về mức giá cao hơn quy định này, chị N. ngậm ngùi: "Tôi mới áp giá này được hơn 6 tháng, tháng trước tiền điện tôi đã lỗ gần 10 triệu đồng".



Hệ thống công tơ điện ở dãy trọ nhà chị N. thu với giá 4.500 đồng/kWh ẢNH: UYỂN NHI

Theo chị N., chi phí điện không chỉ nằm ở trong phòng của khách. Khu trọ có thang máy hoạt động liên tục, tiêu tốn lượng điện đáng kể mỗi tháng; cùng với hệ thống wifi, camera, đèn hành lang và cả những hỏng hóc đồng hồ điện đều do chủ nhà gánh vác.

"Nếu thấy giá điện cao, tôi có thể giảm xuống 4.000 đồng/kWh nhưng phải tăng tiền phòng để cân đối", chị N. chia sẻ về giải pháp tình thế.

Chị N. cho biết đang tính phương án tăng giá phòng khoảng 500.000 đồng/tháng và giảm giá điện sau khi quy định tăng mức xử phạt mới có hiệu lực.

Đồng thời, chị N. dự kiến ưu tiên cho người đi làm thuê phòng thay vì hộ gia đình nhằm hạn chế nhu cầu sử dụng thang máy và các tiện ích chung.

Chia sẻ với chúng tôi, một người thuê nhà tại khu vực Gò Vấp cũ cho hay: "Nếu giá phòng tăng thêm 500.000 đồng/tháng thì tôi cũng áp lực vì lương không tăng".

Áp lực giá điện khiến nhiều chủ trọ khó cân đối chi phí

Không ít chủ nhà trọ ở TP.HCM cho rằng phần chênh lệch tiền điện này không phải để kiếm lời, mà nhằm bù đắp các chi phí tiện ích.

Ông Phú Quý, chủ khu trọ trên đường Phạm Văn Chiêu (khu vực Gò Vấp cũ), đang thu tiền điện giá 3.800 đồng/kWh nhưng vẫn khẳng định đang lỗ.

Với 14 phòng trọ, hóa đơn điện tháng 3.2026 của ông lên tới hơn 13 triệu đồng cho gần 4.000 kWh tiêu thụ. Đặc biệt vào cao điểm nắng nóng như tháng 4 vừa qua, con số này vọt lên 25 triệu đồng.

Ông Quý phân tích, do chưa làm được thủ tục đăng ký định mức điện theo số người nên toàn bộ lượng điện tiêu thụ của cả khu trọ tính theo giá bậc thang (6 bậc). Theo bảng giá điện tháng 3.2026, tổng sản lượng bậc 6 của khu trọ ông Quý là 3.501 kWh (hơn 12 triệu đồng, chưa tính VAT).

Mỗi tháng ông Quý phải bù từ 1,8 - 3 triệu đồng. Theo ông, nhiều người thuê chỉ nhìn vào giá điện mà chưa thấy các khoản chi để vận hành cả khu trọ.

Ông nói, nếu muốn cân đối đủ thì mức thu phải khoảng 4.500 đồng/kWh, tuy nhiên mức này không đúng quy định và có nguy cơ bị xử phạt.

Vì vậy, ông phải "lấy bên này bù bên kia", trong đó một phần phí dịch vụ 200.000 đồng/phòng được dùng để bù các khoản hao hụt khác.

Dãy nhà trọ ở Tân Phú cũ, TP.HCM thu tiền điện giá 3.800 đồng/kWh ẢNH: HÀ THƯƠNG

Trong khi nhiều chủ trọ loay hoay với bài toán chi phí, anh L.Q.V (chủ khu trọ 12 phòng tại Thủ Đức cũ) lại có phần chủ động hơn nhờ thực hiện đúng các quy định về tạm trú. Hiện anh đang thu mức 3.500 đồng/kWh.

Anh V. chia sẻ: "Nhờ đăng ký tạm trú cho khách thuê nên tôi được tính định mức điện ở bậc 3 (giá 2.380 đồng/kWh). Mức thu 3.500 đồng từ người thuê giúp tôi bù đắp được chi phí điện hành lang, hao hụt điện năng và các dịch vụ chung”.

Tuy nhiên, anh cũng bày tỏ sự lo lắng khi Nhà nước bắt đầu "siết" chặt giá điện nhà trọ, bởi nếu buộc phải thu thấp hơn mức 3.500 đồng/kWh, rủi ro thua lỗ vẫn hiện hữu.

Chủ nhà trọ thu tiền điện của người thuê cao hơn mức quy định khi mua điện theo giá bán lẻ sinh hoạt sẽ bị phạt 20 - 30 triệu đồng ĐỒ HỌA: UYỂN NHI

Việc áp dụng Nghị định 133 năm 2026 của Chính phủ với mức phạt từ 20 - 30 triệu đồng nhằm bảo vệ quyền lợi của người đi thuê nhà, tránh tình trạng bị đội giá điện.

Tuy nhiên, thực tế từ các chủ trọ cho thấy, nếu không có sự hướng dẫn rõ ràng về việc tách bạch chi phí vận hành chung hoặc hỗ trợ thủ tục đăng ký định mức điện, người thuê nhà có thể sẽ phải đối mặt với việc tăng giá phòng thời gian tới khi các chủ trọ tìm cách "lấy bên này bù bên kia" để tránh xử phạt.