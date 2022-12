Thu Trang bật khóc kể chuyện nhận nuôi 10 trẻ mồ côi vì Covid-19

Tập 10 Mái ấm gia đình Việt lên sóng với khách mời là diễn viên Thu Trang và diễn viên Liên Bỉnh Phát. Tham gia chương trình, hai nghệ sĩ cùng giúp sức để ba gia đình bé Huỳnh Thị Thu Vân (14 tuổi), Lê Hoàng Hóa (15 tuổi), Nguyễn Ngọc Ngoạn (12 tuổi) vượt qua thử thách, nhận phần thưởng giá trị từ ban tổ chức.

Trước khi bắt đầu thử thách, hai khách mời và khán giả có dịp theo dõi đoạn clip chia sẻ về hoàn cảnh của ba bé tham gia chương trình. Mồ côi mẹ từ 7 năm trước, Thu Vân và chị gái nương tựa vào ông bà và hai chú ruột. Do bị lệch một bên hàm, tay nhỏ tay to từ khi mới sinh khiến cô bé 14 tuổi mặc cảm, nhiều lần muốn bỏ học. Khó khăn chồng chất khi chú của Thu Vân bị tai nạn giao thông không còn khả năng lao động, bà nội cũng mất do Covid-19. Trước hoàn cảnh này, ông nội Thu Vân vẫn cố gắng làm việc để chăm lo cho hai cháu và đứa con bệnh tật.

Mất mẹ từ nhỏ, em Lê Hoàng Hóa mồ côi cha vì đại dịch Covid-19. Hiện tại, cả hai anh em nương tựa vào cô ruột trong căn nhà chật hẹp ở Bình Thạnh. Trong khi đó, em Lê Ngọc Ngoạn hiện sống cùng mẹ ở Quận 4 (TP.HCM). Cha mất vì đại dịch, một mình mẹ Ngoạn trở thành trụ cột gồng gánh gia đình. Hiện hai mẹ con Ngoạn sống nhờ trong căn nhà của họ hàng đang rao bán, không biết tương lai sẽ dọn đi ở đâu.

Theo dõi câu chuyện của 3 nhân vật, Liên Bỉnh Phát đã lặng lẽ lau nước mắt. Anh chia sẻ về trường hợp của Lê Ngọc Ngoạn: “Trước những hoàn cảnh éo le gặp phải mà em không chịu khuất phục, em vẫn chăm chỉ học hành, những hình ảnh đơn giản như vậy thôi nhưng lại làm Phát mủi lòng”. Nam diễn viên cũng cho rằng sự nương tựa giữa hai mẹ con bé Ngoạn với nhau sẽ làm cho bé mạnh mẽ hơn khi lớn lên để không bỏ cuộc trước những khó khăn gặp phải.





Về phần Thu Trang, đây là lần đầu tiên sau gần 5 năm cô mới tham gia một chương trình truyền hình. Khi nhận được lời mời của Mái ấm gia đình Việt, diễn viên Thập Tam Muội lập tức đồng ý bởi giá trị nhân văn mà gameshow này mang lại. Dõi theo câu chuyện của 3 nhân vật, vợ Tiến Luật đã nhiều lần bật khóc nức nở dù trước đó, cô khẳng định mình là người mạnh mẽ, ít khi rơi nước mắt.

Trong chương trình, Thu Trang nghẹn ngào tiết lộ mẹ của cô cũng ra đi vì đại dịch. Nhớ lại khoảng thời gian đó, diễn viên Thập Tam Muội trải lòng: "Lúc mẹ nhập viện thì tôi vẫn đang đi làm, biết tin nhưng tôi vẫn phải tươi cười chào khán giả. Cho tới lúc tôi chạy về nhà thì mẹ đã nhập viện, tôi không kịp nhìn mặt mẹ nữa. Mẹ mắc Covid-19 nên người thân không được vào chăm sóc. Hai tuần sau, khoảng 6 giờ sáng thì bác sĩ báo là mẹ tôi đã mất. Lúc nhận tin từ bác sĩ là tôi bàng hoàng, không dám tin và cũng không nghĩ là người thân của mình ra đi đột ngột như vậy”.

Ngoài ra, khi nghe các em nhỏ tâm sự muốn nghỉ học vì thấy người thân vất vả để chăm sóc mình, Thu Trang bất ngờ tiết lộ hiện cô đang nhận nuôi 10 bé mồ côi vì đại dịch Covid-19. Chính vì thế, nữ diễn viên sẵn sàng nhận thêm 3 bé trong chương trình, lo cho ăn học tới nơi tới chốn. Chia sẻ của cô khiến các khán giả có mặt tại buổi ghi hình xúc động.