Thu Trang nói lý do mời vợ chồng Puka - Gin Tuấn Kiệt đóng phim tết

Như mọi năm, Thu Trang cho con trai Andy đóng web drama tết cùng bố mẹ

Năm nay, Thu Trang - Tiến Luật tiếp tục thực hiện web drama Tết đến rồi về nhà thôi 7, dự kiến trình làng ngày 25.1. Đây là tác phẩm do Trung Lùn làm đạo diễn, có sự tham gia của nghệ sĩ Phi Phụng, Phát La, Susu Trần Gia Huy… Nội dung phim xoay quanh những câu chuyện hài hước của một gia đình trong ngày đầu năm mới.

Vẫn là không khí hài hước kèm thông điệp ý nghĩa, Thu Trang mong muốn mang lại cho khán giả tiếng cười dịp năm mới. "Mỗi lần làm Tết đến rồi về nhà thôi, tôi cảm giác không khí xuân đang đến rất gần. Qua một năm bận rộn, tôi nhìn lại và rút ra cho bản thân những bài học, trải nghiệm quý giá. Tôi cho rằng mỗi thứ đến với mình trong cuộc sống đều có giá trị riêng, vậy nên cứ bình thản, vui vẻ đón nhận”, diễn viên 8X bày tỏ.

Thu Trang nói thêm trong năm 2023, cô và Tiến Luật may mắn nhận được sự yêu thương, ủng hộ từ khán giả. Do đó, bộ đôi diễn viên xem việc sản xuất dự án web drama này là món quà gửi gắm đến người hâm mộ, thay lời chúc may mắn và có một mùa xuân ấm áp.

Dự án lần này còn có sự góp mặt của Puka - Gin Tuấn Kiệt

Những năm gần đây, Thu Trang - Tiến Luật thường mời các gương mặt quen thuộc như Phi Phụng, Gin Tuấn Kiệt, Puka, Phát La, SuSu, Trần Gia Huy tham gia dự án tết. Các nghệ sĩ cùng tạo nên một gia đình trên màn ảnh khiến người xem thích thú.

Thu Trang cho biết từ sau khi đóng chung phim Gia đình là số một thì Gin Tuấn Kiệt thường gọi vợ chồng cô là ba mẹ. “Puka và Gin Tuấn Kiệt là những đứa em dễ thương, nhiệt tình và luôn sẵn sàng hỗ trợ vợ chồng tôi trong chuỗi series Tết đến rồi về nhà thôi. Các bạn khá dễ thương nên vợ chồng tôi rất quý”, Thu Trang nói.

Chia sẻ thêm về tết, Thu Trang nói cô với chồng đều sống hướng về gia đình. Vì vậy cả hai luôn muốn tạo không khí đầm ấm, sum vầy trong dịp đầu năm mới. Cô bộc bạch: “Tết với tôi là quãng thời gian thật bình yên và vui vẻ. Mong rằng tất cả khán giả đều trân quý khoảng thời gian nghỉ tết để có thể cùng gia đình mình hưởng trọn niềm vui sum vầy”.