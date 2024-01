Thứ trưởng Bộ Công an: Gìn giữ hòa bình là sứ mệnh cao cả

Chiều 11.1, Văn phòng thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên Hiệp Quốc tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Đơn vị Cảnh sát GGHB số 1.

Theo Bộ Công an, hoạt động tham gia GGHB Liên Hiệp Quốc là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần hiện thực hóa các cam kết của Đảng và Nhà nước Việt Nam đã đưa ra với cộng đồng quốc tế trong việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và phát triển. Việc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng tiếp tục cử lực lượng tham gia hoạt động GGHB Liên Hiệp Quốc được Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế, các nước đối tác về GGHB hoan nghênh, đánh giá cao.

Lễ ra mắt Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 TRẦN CƯỜNG

Do đó, từ năm 2022 đến nay, được sự hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc, các tổ chức quốc tế và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã tổ chức huấn luyện, tham gia các khóa đào tạo, tập huấn trong và ngoài nước cho hơn 70 lượt sĩ quan Công an nhân dân để chuẩn bị sẵn sàng tham gia hoạt động GGHB Liên Hiệp Quốc.

Thượng tá Nguyễn Văn Nam, Chỉ huy trưởng Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1, nhận quyết định thành lập và tuyên thệ trước quốc kỳ TRẦN CƯỜNG

Hiện nay, Bộ Công an đã có 15 sĩ quan đáp ứng được các yêu cầu của Liên Hiệp Quốc để tham gia lực lượng GGHB theo hình thức cá nhân.

Trong đó, Bộ Công an đã cử Tổ công tác số 1 và Tổ công tác số 2, gồm: 6 sĩ quan đi làm nhiệm vụ GGHB Liên Hiệp Quốc tại Phái bộ Nam Xu - Đăng và cử 1 sĩ quan làm nhiệm vụ tại Phòng Cảnh sát Liên Hiệp Quốc.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ TRẦN CƯỜNG

Ngoài ra, Bộ Công an đang hoàn thiện quy trình cử Tổ công tác số 3 gồm 3 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei). Dự kiến Tổ 3 này sẽ triển khai trong quý 1/2024 theo hình thức cá nhân.

Bộ Công an cho hay, các sĩ quan tham gia thực hiện nhiệm vụ GGHB đều phải phát huy được những phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, thích nghi nhanh với điều kiện và môi trường hoạt động của Liên Hiệp Quốc.

Bên cạnh việc cử lực lượng tham gia GGHB theo hình thức cá nhân, Bộ Công an đã quyết định thành lập Đơn vị Cảnh sát GGHB số 1 vào hệ thống quản lý năng lực sẵn sàng triển khai nhiệm vụ của Ban Thư ký Liên Hiệp Quốc.

Nhiều phương tiện và vũ khí hiện đại được trang bị cho lực lượng này TRẦN CƯỜNG

Việc thành lập đơn vị này với mục tiêu đóng góp nhiều hơn nữa cho việc đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân viên và tài sản của Liên Hiệp Quốc. Đồng thời tham gia bảo vệ nhân dân, đảm bảo an ninh, trật tự và hỗ trợ hoạt động của các Phái bộ GGHB Liên Hiệp Quốc.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra mắt, thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, cho hay việc thành lập Đơn vị Cảnh sát GGHB số 1 là bước tiến mới, sau thành công bước đầu về việc cử các tổ công tác. Dưới hình thức đơn vị, thượng tướng Quang mong muốn Bộ Công an Việt Nam sẽ góp nhiều hơn nữa cho nhiệm vụ GGHB an ninh quốc tế và khu vực.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, có bước tiến này ngoài sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước,… còn có sự hỗ trợ, đồng hành từ Liên Hiệp Quốc, các nước đối tác đã đào tạo, tập huấn, hỗ trợ lực lượng công an tham gia GGHB.

Lực lượng Cảnh sát GGHB trình diễn đu dây bắn súng, cứu con tin, dẹp bạo loạn... TRẦN CƯỜNG

Được đứng trong hàng ngũ Đơn vị Cảnh sát GGHB số 1, tham gia nhiệm vụ cao cả này, thượng tướng Lương Tam Quang cho hay đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là dịp rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ, năng lực làm việc trong môi trường quốc tế.

"Tôi tin tưởng các đồng chí sẽ phát huy cao nhất trách nhiệm, thể hiện rõ nét bản chất người cán bộ Công an nhân dân trung thành, tận tụy, vượt qua mọi thử thách, khó khăn và hết lòng, hết sức bảo vệ hòa bình, nhân dân, thực hiện sứ mệnh GGHB cao cả", Thứ trưởng Bộ Công an giao nhiệm vụ.