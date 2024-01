Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng thăm chúc tết nguyên lãnh đạo Bộ công an

Ngày 22.1, tại TP.HCM, trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã thay mặt lãnh đạo Bộ Công an đến thăm hỏi, chúc tết các nguyên lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ; đến thắp hương tưởng nhớ các cố Thứ trưởng Bộ Công an.

Trung tướng Lê Quốc Hùng thăm, chúc tết trung tướng Võ Thái Hòa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an TRẦN QUYẾT

Trung tướng Lê Quốc Hùng đã thăm, chúc tết trung tướng Võ Thái Hòa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; trung tướng Võ Viết Thanh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; thượng tướng Bùi Quang Bền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã dành thời gian thông tin tới các tướng lĩnh nói trên về kết quả các mặt công tác chính mà lực lượng công an đã đạt được trong năm 2023 và những định hướng, chủ trương lớn của toàn ngành trong năm 2024 cũng như những năm sắp tới. Động viên các nguyên Thứ trưởng Bộ Công an tiếp tục sống vui, sống khỏe cùng con cháu và gia đình. Đóng góp nhiều hơn nữa với lực lượng công an cả nước, giúp lực lượng công an làm tốt hơn nữa nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Trung tướng Lê Quốc Hùng thăm, chúc tết trung tướng Võ Viết Thanh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nay là Bộ Công an TRẦN QUYẾT

Thắp hương trước anh linh các cố thượng tướng Cao Đăng Chiếm, Thứ trưởng Bộ Công an, Anh hùng lực lượng vụ trang nhân dân; thượng tướng Lâm Văn Thê, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; thượng tướng Thi Văn Tám, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nguyên Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Rốp, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đã dành thời gian tưởng nhớ, nhắc lại những công lao đóng góp của các cố lãnh đạo Bộ Công an với Đảng, Nhà nước và với quá trình xây dựng, trưởng thành của lực lượng công an. Ân cần hỏi thăm thân quyến của các cố Thứ trưởng Bộ Công an, trung tướng Lê Quốc Hùng mong muốn người thân của các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của cha ông đi trước, nuôi dạy con, cháu trưởng thành, trở thành những công dân tốt. Ngày càng góp sức nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong nhiệm vụ bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân của lực lượng công an.