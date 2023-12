Thứ trưởng Bộ Công an: Thu hồi hàng trăm nghìn tỉ từ các vụ tham nhũng

Sáng 12.12, Ban Tuyên giáo T.Ư, Ủy ban Kinh tế Quốc hội phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức Diễn đàn kinh tế Việt Nam qua nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Tham luận tại hội nghị, thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, cho hay từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, Đảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an đã chủ động tham mưu với Chính phủ các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Toàn cảnh Diễn đàn kinh tế Việt Nam qua nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng GIA HÂN

Cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong đàm phán, ký kết và triển khai các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, vừa bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, vừa tạo động lực mới cho phát triển, mở rộng và đa dạng hóa thị trường.

Bộ Công an cũng phối hợp xác minh tư cách pháp nhân, khả năng tài chính, trình độ công nghệ và năng lực thực hiện của các công ty nước ngoài có dự án hợp tác, đầu tư vào Việt Nam; thẩm định, đánh giá tác động về an ninh đối với các dự án đầu tư trong nước, dự án nước ngoài trọng điểm. Qua đó, tham mưu lựa chọn đối tác có năng lực tài chính, công nghệ cao và chủ động ngăn chặn kịp thời các đối tượng lợi dụng đầu tư để lừa đảo.

Cạnh đó, Bộ Công an cũng tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm. Theo Thứ trưởng Lương Tam Quang, mỗi năm, công an triệt xóa hàng nghìn ổ nhóm tội phạm, trong đó có hàng trăm nhóm tội phạm nguy hiểm "núp bóng" công ty, doanh nghiệp hoạt động phạm tội; nhiều đường dây tội phạm liên quan đấu thầu, đấu giá và cổ phần hóa, trục lợi chính sách.

Bên cạnh đó, công an cũng phát hiện, kiến nghị xử lý hàng trăm doanh nghiệp lợi dụng chính sách khấu trừ thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT); điều tra, xử lý hàng chục nghìn vụ buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm, hàng giả.

"Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay đã phát hiện, khởi tố điều tra nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, thu hồi cho Nhà nước hàng trăm nghìn tỉ đồng", ông Quang thông tin.

Vẫn theo ông Quang, Bộ Công an đã chủ động, đi đầu trong thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, cung cấp 25/25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân; phối hợp cung cấp 4.460 dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia, góp phần cải cách tối đa thủ tục hành chính, giảm thiểu tiêu cực.

Bộ Công an cũng tập trung xây dựng lực lượng công an thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bố trí 4 cấp công an, trong đó công an xã trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan doanh nghiệp, người dân ngay từ cơ sở.

Đấu tranh hành vi đầu cơ, thao túng chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, lực lượng công an sẽ tiếp tục chủ động đánh giá, nhận diện, dự báo các loại tội phạm mới trên các lĩnh vực kinh tế trọng điểm để triển khai các giải pháp đấu tranh, xử lý, phòng ngừa, ngăn chặn.

Đặc biệt, theo ông Quang, lực lượng công an sẽ tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm tham nhũng, kinh tế; đấu tranh quyết liệt với các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, các loại tội phạm hình sự, nhất là băng, nhóm tội phạm "núp bóng" doanh nghiệp hoạt động bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê, "tín dụng đen", cưỡng đoạt tài sản.

"Tập trung phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm tham nhũng, tiêu cực theo đúng phương châm "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực" gắn với tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng tiêu cực đến cạnh tranh lành mạnh, góp phần tạo môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh, bình đẳng cho mọi thành phần kinh tế", ông Quang nhấn mạnh.

Ngoài ra, theo thứ trưởng Bộ Công an, một định hướng quan trọng khác là tập trung xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng công an xã vững mạnh toàn diện, thực sự gần dân, sát dân, đủ sức giải quyết các vấn đề an ninh, trật tự ngay từ đầu, ngay tại cơ sở, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, người dân giải quyết các vấn đề có liên quan.