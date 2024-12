Thứ trưởng Bộ Công thương: Điện hạt nhân Ninh Thuận sẽ có quy mô hàng tỉ USD

Thông tin về việc triển khai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận được Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nêu tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 7.12.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân ẢNH: NHẬT BẮC

Theo ông Tân, kỳ họp vừa rồi Quốc hội đã thông qua nghị quyết về tiếp tục thực hiện dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Chính phủ đã giao các bộ, ngành liên quan, Bộ Công thương chủ trì nghiên cứu báo cáo. Trong đó, hoàn thiện thể chế pháp luật, trên cơ sở luật Điện lực sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, có nội dung về điện hạt nhân Ninh Thuận.

Cạnh đó, Chính phủ dự kiến báo cáo Quốc hội sửa đổi luật Năng lượng nguyên tử, làm rõ các vấn đề công nghệ, an toàn về điện hạt nhân... Bộ Công thương cũng tham mưu Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo Chính phủ về triển khai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, do Thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban...

Với địa phương, ông Tân cho biết, lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận cần nghiên cứu, sớm tạo điều kiện mặt bằng sạch, tạo sự đồng thuận của người dân địa phương, tạo thuận lợi nhất trong quá trình triển khai.

Về những thuận lợi, khó khăn trong triển khai dự án, ông Tân cho biết, dự án đạt đồng thuận cao nên thuận lợi triển khai. Tuy nhiên, thách thức là lựa chọn công nghệ, đảm bảo an toàn, có thể xảy ra sự cố. Ngoài ra, những khuyến nghị của tổ chức quốc tế, khuyến cáo của cơ quan năng lượng nguyên tử cũng là những vấn đề cần lưu ý trong phát triển điện hạt nhân.

"Lãnh đạo Bộ Công thương cũng khẳng định dự án đang được thực hiện từng bước thận trọng. Công nghệ điện hạt nhân rất là tiên tiến, đảm bảo an toàn", ông Tân nói.

Về tổng mức đầu tư, ông Tân cho hay, theo báo cáo sơ bộ, dự án có quy mô lên tới hàng tỉ USD, do phụ thuộc quy mô, yêu cầu công nghệ, đòi hỏi yêu cầu an toàn cho dự án. Song dự án mang lại nhiều lợi ích, bao gồm nguồn năng lượng nền, xanh, sạch đáp ứng mục tiêu an ninh năng lượng, nguồn năng lượng sạch.

Tại Nghị quyết 41 năm 2009 của Quốc hội khóa XII, Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận gồm 2 nhà máy (Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2), mỗi nhà máy có 2 tổ máy với tổng vốn đầu tư khoảng 200.000 tỉ đồng (tại thời điểm lập dự án vào cuối 2008).

Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 đặt tại xã Phước Dinh, H.Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận; Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 đặt tại xã Vĩnh Hải, H.Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Công suất 2 nhà máy trên 4.000 MW, mỗi nhà máy khoảng 2.000 MW. Theo dự kiến, khởi công Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 vào năm 2014, tổ máy đầu tiên vận hành năm 2020.