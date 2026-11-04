Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Không bao che, giải quyết nội bộ vụ bạo lực học đường

Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Đoàn Trung Kiên tại buổi Họp báo Chính phủ ngày 4.11 trước câu hỏi liên quan đến phòng ngừa các vụ bạo lực học đường trong đó có vụ học sinh hành hung giáo viên.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Đoàn Trung Kiên ẢNH: NHẬT BẮC

Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên nhấn mạnh: "Quan điểm nhất quán của Bộ GD-ĐT là kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong môi trường giáo dục theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền pháp luật quy định; đồng thời bảo vệ danh dự, nhân phẩm và sự an toàn của nhà giáo, học sinh".

Theo ông Kiên, Bộ GD-ĐT đang chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và cơ sở giáo dục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường. Trong đó, tập trung vào 4 nhóm giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, tăng cường giáo dục, chủ động phòng ngừa bạo lực học đường; trang bị cho học sinh kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, tự bảo vệ và nhận diện hành vi bắt nạt trên không gian mạng.

Cạnh đó, giáo viên cũng cần được bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống sư phạm. Nhà trường phải phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh để nắm bắt diễn biến tâm lý, nhận diện những khó khăn mà các em gặp phải, từ đó có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Siết chặt an ninh trường học, bảo vệ người bị bạo lực học đường

Đáng chú ý, theo ông Kiên, Bộ GD-ĐT đang phối hợp với Bộ Công an triển khai kế hoạch phối hợp về tăng cường bảo đảm an toàn trường học, phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và vi phạm pháp luật trong học sinh. Đến nay, kế hoạch đã được triển khai tại 34 tỉnh, thành phố; 95,66% cơ sở giáo dục đã ký kết phối hợp với công an địa phương.

Nhóm giải pháp thứ hai tập trung vào việc can thiệp kịp thời, xử lý nghiêm và bảo vệ người bị bạo lực học đường.

Theo đó, khi xảy ra vụ việc, nhà trường phải lập tức ngăn chặn hành vi bạo lực, bảo đảm an toàn, tổ chức sơ cứu, cấp cứu và hỗ trợ người bị ảnh hưởng. Đồng thời, phải thông báo, phối hợp với gia đình và cơ quan có thẩm quyền, bảo quản thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ quá trình xác minh, xử lý.

"Đặc biệt, đối với những vụ việc có dấu hiệu tội phạm, nhà trường phải chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tuyệt đối không bao che, che giấu hoặc chỉ xử lý nội bộ. Quá trình xử lý và cung cấp thông tin phải bảo đảm quyền riêng tư, danh dự, nhân phẩm và quyền, lợi ích hợp pháp của giáo viên, học sinh, nhất là trẻ em", thứ trưởng Bộ GD-ĐT nói.

Nhóm giải pháp thứ ba là tăng cường tư vấn tâm lý, hỗ trợ người bị ảnh hưởng sau vụ việc và phòng ngừa tái diễn. Đối với học sinh có hành vi bạo lực, việc xử lý cần đi đôi với giáo dục, tư vấn và giám sát quá trình khắc phục hành vi, hạn chế nguy cơ tái phạm.

Nhóm giải pháp thứ tư là siết chặt an ninh trường học, nâng cao trách nhiệm quản lý của các cơ sở giáo dục. Các trường phải rà soát công tác bảo vệ, kiểm soát người ra vào, nhận diện nguy cơ tại cổng trường, trong khuôn viên và trên môi trường mạng.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục và các cá nhân liên quan khi để xảy ra hoặc chậm xử lý vụ việc bạo lực học đường.

Bộ GD-ĐT đã giao Vụ Học sinh, sinh viên rà soát, đánh giá việc thực hiện Thông tư số 19/2025 về khen thưởng và kỷ luật học sinh. Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên cho biết, bộ sẽ tiếp thu ý kiến của nhà giáo, cơ sở giáo dục, phụ huynh và chuyên gia để xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thông tư khi cần thiết, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và các quy định pháp luật liên quan.