Sáng 10.6, đoàn công tác của Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP.HCM về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay thành phố có 99.578 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 8.891 thí sinh so với năm trước.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng tại buổi làm việc với UBND TP.HCM về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 ẢNH: VŨ ĐOAN

Trong đó, có 97.940 thí sinh dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và 1.638 thí sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006. Đặc biệt, số lượng thí sinh tự do tăng 5.000 em so với năm trước, đặt ra nhiều thách thức mới trong công tác tổ chức.

Thành phố đã bố trí 171 điểm thi với tổng cộng là 4.242 phòng thi, huy động 855 cán bộ ban lãnh đạo điểm thi, 12.726 giám thị coi thi (tăng 1.409 so với năm trước), 2.394 nhân viên phục vụ điểm thi, 513 cán bộ công an trực tại các điểm thi, 92 cán bộ Ban in sao đề thi và dự kiến 300 cán bộ vận chuyển và bàn giao đề thi.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM báo cáo tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ GD-ĐT ẢNH: VŨ ĐOAN

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra trong hai ngày 26 và 27.6, dự kiến có hơn 1,1 triệu thí sinh, tăng khoảng 40.000 so với năm ngoái.



Nhóm thí sinh thi tốt nghiệp lần đầu theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 phải làm bốn bài thi, bắt buộc có toán và ngữ văn. Ngoài ra, các em chọn hai môn đã học ở trường (hóa học, vật lý, sinh học, địa lý, lịch sử, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ và ngoại ngữ).

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng: 'Tôi rất lo việc in sao đề thi tốt nghiệp'

Thí sinh thi theo chương trình cũ (chương trình 2006) sẽ làm bài ngữ văn, toán, ngoại ngữ, cùng một trong hai bài khoa học tự nhiên (vật lý, hóa học, sinh học) và khoa học xã hội (lịch sử, địa lý, giáo dục công dân).