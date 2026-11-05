Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị buộc thôi việc

Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật Đảng.

Ông Trần Văn Thuấn ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Thời điểm thi hành kỷ luật kể từ ngày Quyết định số 392-QĐNS/TW ngày 22.9 của Ban Bí thư có hiệu lực.

Trước đó, ngày 16.9, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra T.Ư về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy ông Trần Văn Thuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế (nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện K), đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ông Thuấn còn vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Văn Thuấn.

Như Thanh Niên đưa tin, ngày 2.9, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 điều 354 bộ luật Hình sự.

Bộ Công an cho hay động thái tố tụng đối với ông Thuấn là kết quả quá trình điều tra mở rộng vụ án "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và buôn lậu" xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Bước đầu, C03 xác định ông Thuấn đã nhận hối lộ với số tiền lớn.