Thứ trưởng Công an: 'Đối tượng liên quan vụ Việt Á rất nhiều'

Chiều 18.1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 7 cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện tháng 12 của Quốc hội.

Đại diện Bộ Công an cho ý kiến tại phiên họp, thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết trong tháng 12 vừa qua, Bộ Công an và công an địa phương đã tập trung giải quyết các vấn đề nóng nổi lên.

Chẳng hạn như phá chuyên án liên quan tới việc nâng khống giá kit xét nghiệm, đưa và nhận hối lộ đối với công ty Việt Á xảy ra tại một số địa bàn.

Theo tướng Hùng, tới nay, liên quan tới vụ việc Công ty Việt Á, cơ quan điều tra đã khởi tố 19 đối tượng tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Dương, Bình Dương, Bộ Y tế, Bộ KH-CN liên quan tới tội danh: đưa và nhận hối lộ; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ….

"Vụ này đang tiếp tục đấu tranh mở rộng bởi vì xét thấy các đối tượng liên quan tới vụ án này rất nhiều", Thứ trưởng Hùng cho hay, đồng thời khẳng định làm rõ đến đâu cơ quan công an sẽ công bố công khai cho công luận và kiến nghị điều chỉnh kịp thời các quy định liên quan tới mua bán, đấu thầu vật tư, thiết bị liên quan tới chống dịch.

Cùng nêu ý kiến tại phiên họp, Phó viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cũng cho biết, cơ quan này đang phối hợp với cơ quan điều tra để mở rộng và xử lý nhanh vụ việc nổi cộm, dư luận quan tâm, đặc biệt là vụ Việt Á.





"Vụ án này đang trong tiến tình mở rộng điều tra vụ án với itnh thần quyết liệt không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Chúng tôi đang phối hợp, tới đây xác định rõ 2 hành vi là gian lận trong đấu thầu và đưa nhận hối lộ", ông Tiến cho hay.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, liên quan vụ án Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á Phan Quốc Việt nâng khống giá kit xét nghiệm Covid-19 lên khoảng 45%, chi "hoa hồng" gần 800 tỉ đồng, Bộ Công an đã khởi tố 19 bị can về hàng loạt tội danh: vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; đưa và nhận hối lộ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 4.2020 đến nay, Công ty Việt Á đã cung cấp sản phẩm kit xét nghiệm Covid-19 cho các bệnh viện, CDC 62/63 tỉnh, thành phố với doanh thu khoảng 4.000 tỉ đồng. Để bán được nhiều sản phẩm, Phan Quốc Việt và lãnh đạo Công ty Việt Á có chủ trương câu kết với lãnh đạo CDC hoặc các cơ sở y tế nhằm “thông thầu”, nâng giá sản phẩm cao hơn so với thực tế. Đổi lại Công ty Việt Á chi “hoa hồng” cho bên mua, có nơi lên tới 20%.

Vụ án được Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo với quan điểm: yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung lực lượng, khẩn trương, quyết liệt, mở rộng điều tra làm rõ bản chất của vụ án, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật; không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu bất kỳ sự can thiệp trái pháp luật của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.