Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Thứ trưởng Lê Quân được phân công phụ trách mảng nào ở Bộ GD-ĐT?

Quý Hiên
Quý Hiên
12/09/2025 21:20 GMT+7

Lĩnh vực phụ trách của các lãnh đạo Bộ GD-ĐT nhìn chung có sự thay đổi khá đáng kể sau khi Thứ trưởng Lê Quân về nhận nhiệm vụ và cựu Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn được chuyển về làm Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội.

Hôm nay, ngày 12.9, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã ký quyết định số 2590/QĐ-BGDĐT về việc phân công nhiệm vụ của bộ trưởng và các thứ trưởng. 

Quyết định này được ban hành trong bối cảnh Bộ GD-ĐT có lãnh đạo mới là Thứ trưởng Lê Quân, còn cựu Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đã được điều động làm Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội.

Thứ trưởng Lê Quân được phân công phụ trách mảng nào ở Bộ GD-ĐT? - Ảnh 1.

Bộ trưởng và 5 thứ trưởng Bộ GD-ĐT hiện tại

ẢNH: QUÝ HIÊN

Theo quyết định này, Thứ trưởng Lê Quân phụ trách các lĩnh vực: giáo dục nghề nghiệp; giáo dục thường xuyên; hợp tác quốc tế; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, công tác kiểm tra trong lĩnh vực được phân công.

Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các nhiệm vụ thường xuyên thực hiện quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Thứ trưởng Lê Quân phụ trách các đơn vị sau trong Bộ GD-ĐT: Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên; Cục Hợp tác quốc tế; Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam; Trung tâm khu vực về học tập suốt đời của tổ chức SEAMEO tại Việt Nam; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trừ sư phạm.

Phụ trách theo dõi chung các tỉnh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung; vùng Tây nguyên; phụ trách chỉ đạo hoạt động liên quan đến các dự án, đề án, chương trình, ban chỉ đạo, ủy ban, hội đồng, hội, hiệp hội, quỹ theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và cấp có thẩm quyền.

Đồng thời, Thứ trưởng Lê Quân thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

Những lĩnh vực Thứ trưởng Lê Quân được giao phụ trách trước đây là một phần trong các lĩnh vực cựu Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn phụ trách (giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên) và Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phụ trách (hợp tác quốc tế).

Nhiều thay đổi

Cũng tại Quyết định 2590, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã phân công lại một số mảng cho các lãnh đạo Bộ GD-ĐT.

Theo đó, lĩnh vực mà Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc được giao phụ trách thay đổi hoàn toàn. Trước đây, ông Nguyễn Văn Phúc được giao phụ trách lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường; ứng dụng công nghệ thông tin; hợp tác quốc tế trong GD-ĐT… Nay ông Nguyễn Văn Phúc được giao phụ trách mảng giáo dục đại học (là mảng trước đây do ông Hoàng Minh Sơn phụ trách).

Những lĩnh vực do cựu Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn phụ trách giờ được chia ra cho nhiều lãnh đạo khác. Ngoài giáo dục đại học được giao cho Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc. Quản lý văn bằng chứng chỉ, năng lực ngoại ngữ (dùng cho Việt Nam), năng lực tiếng Việt (dùng cho người nước ngoài)… được giao cho Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng.

Còn Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phụ trách thêm lĩnh vực khoa học, công nghệ, chuyển đổi số…, đồng thời trực tiếp phụ trách Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin.

Một điểm mới của Quyết định 2590 là một số lãnh đạo Bộ GD-ĐT trực tiếp phụ trách các cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ. 

Bộ trưởng phụ trách 9 đại học (gồm 2 đại học quốc gia, 4 đại học vùng, 3 đại học mới chuyển từ trường đại học sang đại học). Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng phụ trách Học viện Quản lý Giáo dục và các trường sư phạm; Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phụ trách những trường đại học còn lại.

Riêng Thứ trưởng Nguyễn Tấn Dũng và Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi là ít có sự thay đổi về những nhiệm vụ được phân công.

Xem đầy đủ Quyết định 2590 ở đây.

Tin liên quan

Điều động 2 giám đốc ĐH quốc gia làm thứ trưởng

Điều động 2 giám đốc ĐH quốc gia làm thứ trưởng

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các bộ, cơ quan, trong đó điều động Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM Vũ Hải Quân giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ. Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội Lê Quân, giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khám phá thêm chủ đề

Bộ GD-ĐT lãnh đạo Bộ GD-ĐT Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Thứ trưởng Bộ GD-ĐT phân công nhiệm vụ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận