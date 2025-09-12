Thứ trưởng Lê Quân được phân công phụ trách mảng nào ở Bộ GD-ĐT?

Hôm nay, ngày 12.9, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã ký quyết định số 2590/QĐ-BGDĐT về việc phân công nhiệm vụ của bộ trưởng và các thứ trưởng.

Quyết định này được ban hành trong bối cảnh Bộ GD-ĐT có lãnh đạo mới là Thứ trưởng Lê Quân, còn cựu Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đã được điều động làm Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội.

Bộ trưởng và 5 thứ trưởng Bộ GD-ĐT hiện tại ẢNH: QUÝ HIÊN

Theo quyết định này, Thứ trưởng Lê Quân phụ trách các lĩnh vực: giáo dục nghề nghiệp; giáo dục thường xuyên; hợp tác quốc tế; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, công tác kiểm tra trong lĩnh vực được phân công.

Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các nhiệm vụ thường xuyên thực hiện quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Thứ trưởng Lê Quân phụ trách các đơn vị sau trong Bộ GD-ĐT: Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên; Cục Hợp tác quốc tế; Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam; Trung tâm khu vực về học tập suốt đời của tổ chức SEAMEO tại Việt Nam; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trừ sư phạm.

Phụ trách theo dõi chung các tỉnh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung; vùng Tây nguyên; phụ trách chỉ đạo hoạt động liên quan đến các dự án, đề án, chương trình, ban chỉ đạo, ủy ban, hội đồng, hội, hiệp hội, quỹ theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và cấp có thẩm quyền.

Đồng thời, Thứ trưởng Lê Quân thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

Những lĩnh vực Thứ trưởng Lê Quân được giao phụ trách trước đây là một phần trong các lĩnh vực cựu Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn phụ trách (giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên) và Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phụ trách (hợp tác quốc tế).

Nhiều thay đổi

Cũng tại Quyết định 2590, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã phân công lại một số mảng cho các lãnh đạo Bộ GD-ĐT.

Theo đó, lĩnh vực mà Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc được giao phụ trách thay đổi hoàn toàn. Trước đây, ông Nguyễn Văn Phúc được giao phụ trách lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường; ứng dụng công nghệ thông tin; hợp tác quốc tế trong GD-ĐT… Nay ông Nguyễn Văn Phúc được giao phụ trách mảng giáo dục đại học (là mảng trước đây do ông Hoàng Minh Sơn phụ trách).

Những lĩnh vực do cựu Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn phụ trách giờ được chia ra cho nhiều lãnh đạo khác. Ngoài giáo dục đại học được giao cho Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc. Quản lý văn bằng chứng chỉ, năng lực ngoại ngữ (dùng cho Việt Nam), năng lực tiếng Việt (dùng cho người nước ngoài)… được giao cho Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng.

Còn Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phụ trách thêm lĩnh vực khoa học, công nghệ, chuyển đổi số…, đồng thời trực tiếp phụ trách Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin.

Một điểm mới của Quyết định 2590 là một số lãnh đạo Bộ GD-ĐT trực tiếp phụ trách các cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ.

Bộ trưởng phụ trách 9 đại học (gồm 2 đại học quốc gia, 4 đại học vùng, 3 đại học mới chuyển từ trường đại học sang đại học). Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng phụ trách Học viện Quản lý Giáo dục và các trường sư phạm; Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phụ trách những trường đại học còn lại.

Riêng Thứ trưởng Nguyễn Tấn Dũng và Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi là ít có sự thay đổi về những nhiệm vụ được phân công.

Xem đầy đủ Quyết định 2590 ở đây.