Thủ tục thu hồi biển số xe: 'Giấy hẹn 2 ngày nhưng phải chờ cả tháng'

Từ ngày 15.8.2023, các thủ tục liên quan đăng ký xe được áp dụng theo Thông tư 24/2023 của Bộ Công an. Thông tư có nhiều điểm mới, trong đó việc mua bán xe đã qua sử dụng, chủ cũ phải làm thủ tục thu hồi biển số và giấy đăng ký xe rồi mới giao xe cho chủ mới.

Có thể hiểu, trước đây, biển số theo xe, bán xe đã qua sử dụng thì chủ xe sẽ bán xe kèm biển số, giao giấy đăng ký xe cho chủ mới. Còn hiện nay, biển số theo người, khi bán xe tức là chỉ bán xác xe.

"Giấy hẹn 2 ngày, thực tế thì..."

Anh N.Đ (ngụ TP.HCM) mua lại 1 chiếc xe máy cũ của người quen và ủy quyền cho người khác đi làm thủ tục thu hồi từ ngày 15.8 - ngày đầu Thông tư 24 được áp dụng.

Hồ sơ của anh đi đóng thuế bị hiển thị trên hệ thống dư một dấu hỏi ở tên nên phải chờ nửa tháng để điều chỉnh, sau đó, anh quay lại Đội CSGT - TT Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) làm thủ tục thu hồi nhưng phải chờ thêm 2 tuần mới có kết quả. Lúc này, anh mới có thể cầm chiếc xe cũ đi đăng ký mới đứng tên mình.

Kho biển số thu hồi do người dân nộp lại tại cơ quan đăng ký xe Diệu

Tương tự, anh N.T (ngụ TP.HCM) mua 1 chiếc xe máy cũ từ cửa hàng được "bao sang tên". Trong lúc làm hồ sơ thu hồi, chủ cửa hàng chụp cho anh xem giấy hẹn trả kết quả thu hồi được ký ngày 8.9.2023 với nội dung "Hẹn ông (bà) sau 2 ngày làm việc, không kể thứ bảy, chủ nhật".

"Vậy mà tới nay qua tháng 11 tôi vẫn chưa nhận được kết quả. Hỏi bên bán xe thì họ nói đã nhờ người làm, tùy mỗi quận nên thời gian nhanh hay chậm nên vẫn phải chờ", anh nói.

Anh A.H - chủ cửa hàng buôn bán xe cũ cũng "than trời" khi đứng ra nhận ủy quyền cho khách đi làm hồ sơ khi mua bán cũ. Theo đó, cuối tháng 9, anh nộp hồ sơ thu hồi biển số, giấy đăng ký xe ở Đội CSGT - TT Công an Q.Bình Thạnh, 10 ngày sau, anh lên nộp biển số xe và nhận được giấy hẹn ký ngày 3.10 với nội dung hẹn 2 ngày làm việc.

Anh H. chia sẻ: "Dù giấy hẹn ghi 2 ngày, giờ qua tháng 11 tôi vẫn chưa nhận được kết quả. Khách đến cửa hàng đòi trả lại xe không mua nữa vì phải đợi quá lâu mà chưa làm đăng ký xe được. Tôi đánh liều lên lại nơi đăng ký xe, CSGT thông báo đã ký xong, ghi hẹn lại sau 2 ngày từ ngày 3.11 nên qua tuần tôi lên lại".

Giấy hẹn từ ngày 3.10 được tiếp tục hẹn lại sau 2 ngày từ 3.11 Diệu Mi

Trước đó, anh H. cũng là người đứng ủy quyền đi làm hồ sơ thu hồi biển số, đăng ký xe cho khách ở Đội CSGT - TT Công an Q.Gò Vấp. "Ở bên này, CSGT hỗ trợ tôi nhập giấy tờ lên hệ thống và nói cứ để biển số đó để lưu thông, khi nào có giấy thu hồi thì tháo biển số nộp sau. Thường giấy hẹn ghi 2 ngày nhưng khoảng 15 - 18 ngày là có kết quả thu hồi, dù sao thì vậy tôi cũng thấy vui rồi vì được CSGT hỗ trợ. Trước khi Thông tư 24 có hiệu lực, việc thu hồi cũng thường phải chờ 15 ngày mới có", anh nói.

Theo chủ cửa hàng mua bán xe cũ, hôm nay (4.11) là ngày thứ 18 liên tiếp anh không bán được chiếc xe nào dù anh chấp nhận bán lỗ 2 - 3 triệu/xe và "bao sang tên". Anh giải thích, tâm lý khách mua xe cũ sợ làm thủ tục thu hồi rồi mới đi đăng ký mới tốn nhiều thời gian.

"Hồ sơ thu hồi chưa làm xong thì khách cũng không thể đăng ký xe đó vào tên của mình, do đó thời gian kéo dài, có khi 1,5 tháng từ lúc ký hợp đồng mua bán vẫn chưa sang tên được làm khách nản", anh nhận xét.

Vì sao thủ tục thu hồi kéo dài?

Một cán bộ CSGT phụ trách đăng ký xe tại TP.HCM cho biết, Thông tư 24 quy định thời hạn cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe là không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Tuy nhiên, khi nhập thông tin lên hệ thống, một số dữ liệu cũ không có thông tin cơ bản (nhất là xe biển 4 số) cán bộ đăng ký xe phải làm văn bản gửi cấp cao hơn đề xuất sửa thì mới có thể giải quyết.

Sau đó, cán bộ đăng ký xe mới trình 2 cấp ký theo quy định và trả kết quả cho người dân nên thời gian kéo dài. "Nếu trơn tru hết thì 2 ngày làm việc có thể giải quyết xong và trả kết quả thu hồi cho người dân. Thực tế, có những dữ liệu thay đổi do chuyển điểm đăng ký xe nên cần thời gian lâu hơn để làm văn bản giải quyết nên nhanh nhất thì 5 ngày là có kết quả thu hồi", cán bộ đăng ký xe thông tin.

Thực tế ghi nhận, khi cán bộ đăng ký xe nhập thông tin, một màn hình quay về phía người dân ngồi ở ngoài. Do vậy, khi hệ thống báo lỗi hiển thị trên màn hình cùng với việc giải thích của cán bộ đăng ký xe về lỗi đang gặp phải, người dân đã hiểu và chấp nhận.

Người dân đi làm thủ tục đăng ký xe tại Đội CSGT - TT Công an Q.Bình Thạnh Diệu Mi

Theo tìm hiểu của PV, trước đây, việc đăng ký xe máy của Q.Bình Thạnh do Đội Đăng ký và Quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM đảm trách. Hồ sơ gốc của các xe đang được lưu trữ tại địa chỉ của đơn vị này, chưa giao hết về Đội CSGT - TT Công an Q.Bình Thạnh nên khi giải quyết phải có 2 đơn vị phối hợp.

Một số trường hợp lỗi thông tin, cán bộ Đội CSGT - TT Công an Q.Bình Thạnh muốn hiệu chỉnh cũng phải chờ đơn vị quản lý hồ sơ gốc phê duyệt.

Trường hợp khác điểm đăng ký ban đầu khi vừa triển khai Thông tư 24 cũng gặp phải ở điểm đăng ký xe của Đội CSGT - TT Công an TP.Thủ Đức, vì trước đây có 3 điểm đăng ký khác nhau của Công an Q.2, Q.9, Q.Thủ Đức - hiện đã gộp vào thành TP.Thủ Đức. Do đó, khi nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký xe phải gửi đề xuất chuyển điểm đăng ký thì mới giải quyết.