Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tham quan phố cổ Hội An

Sáng 24.10, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan tham quan phố cổ Hội An (phường Hội An, thành phố Đà Nẵng), tìm hiểu những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của đô thị di sản nổi tiếng của Việt Nam.

Trong chương trình, Thủ tướng Donald Tusk và đoàn đã đến thăm chùa Cầu, đình làng Cẩm Phô, đồng thời dạo bước trên các tuyến phố đi bộ, ngắm nhìn vẻ đẹp cổ kính của đô thị di sản.

Học sinh tặng hoa chào mừng Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đến tham quan phố cổ Hội An ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Chùa Cầu là công trình kiến trúc tiêu biểu, được xem là biểu tượng của phố cổ Hội An với lịch sử khoảng 400 năm. Công trình mang dấu ấn giao thoa văn hóa, kiến trúc độc đáo, gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của thương cảng Hội An xưa.

Trong khi đó, đình làng Cẩm Phô là công trình tín ngưỡng có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng cư dân địa phương qua nhiều thế hệ.

Đặc biệt, tại phố cổ, Thủ tướng Donald Tusk và đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan còn thưởng thức nghệ thuật hát bài chòi - loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc kết hợp âm nhạc, thơ ca và diễn xướng, đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Trong quá trình tham quan, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng giới thiệu với đoàn về những giá trị văn hóa truyền thống, nét kiến trúc đặc trưng cùng sức hấp dẫn của Hội An - đô thị di sản có bề dày lịch sử, văn hóa và là điểm đến nổi tiếng của Việt Nam.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk dạo bước trên tuyến phố đi bộ Nguyễn Thị Minh Khai ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trước đó, tối 23.10, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao đã đến Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến 26.10, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Đón đoàn tại sân bay quốc tế Đà Nẵng có bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải.

Thủ tướng Donald Tusk từng thăm Việt Nam vào năm 2010. Trong giai đoạn 2014 - 2019, ông giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng châu Âu, trở thành chính trị gia Ba Lan đầu tiên đảm nhiệm vị trí này.

Tháng 12.2023, ông Donald Tusk được Quốc hội Ba Lan bầu làm Thủ tướng. Chuyến thăm lần này là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông trên cương vị Thủ tướng Ba Lan trong nhiệm kỳ hiện nay.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao tham quan phố cổ Hội An:

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đặt chân đến phố cổ Hội An ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến 26.10, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Trần Chí Cường, Bí thư Đảng ủy phường Hội An bắt tay chào mừng Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan đến tham quan phố cổ Hội An ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Chuyến thăm lần này là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông trên cương vị Thủ tướng Ba Lan trong nhiệm kỳ hiện nay ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk vỗ tay tán thưởng sau khi thưởng thức màn hát múa bài chòi của các nghệ nhân tại phố cổ Hội An ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan dạo bước tham quan phố cổ Hội An ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Các nghệ nhân trình diễn màn hát múa sắc bùa chào mừng Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan đến tham quan phố cổ Hội An ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An giới thiệu đến Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan về những giá trị văn hóa truyền thống, nét kiến trúc đặc trưng cùng sức hấp dẫn của Hội An ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chào mừng Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan đến tham quan phố cổ Hội An ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan tham quan phố cổ Hội An ẢNH: MẠNH CƯỜNG