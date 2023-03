Thủ tướng: Bắt bằng được các ‘ông trùm’ ma túy, không đánh khúc giữa

Sáng 10.3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống ma túy.

Hội nghị do đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo. Ngoài ra, tham dự hội nghị còn có các lãnh đạo khác của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho hay, tình hình sản xuất, mua, bán, vận chuyển và sử dụng ma túy trên thế giới và khu vực Đông Nam Á đang diễn ra phức tạp, có chiều hướng gia tăng; đặt ra nhiều thách thức, khó khăn đối với công tác phòng, chống ma túy của nước ta.



Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống ma túy sáng 10.3 TRẦN KIÊN

Trước những thách thức, khó khăn đó, lực lượng công an nhân dân đã phát huy vai trò nòng cốt, tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; đạt được nhiều thành tích trong công tác tham mưu, công tác tuyên truyền, đấu tranh với tội phạm ma túy, công tác quản lý người nghiện và công tác phối hợp lực lượng - hợp tác quốc tế.

"Thay mặt Chính phủ, tôi nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương và cảm ơn những đóng góp, cống hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân và những thành tích xuất sắc các đồng chí đã đạt được trong thời gian qua", Thủ tướng nói.

Dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và nhiều đại biểu TRẦN KIÊN

Thủ tướng cho hay, tội phạm và tệ nạn ma túy đã, đang và sẽ là hiểm họa lớn cho toàn xã hội, làm tổn hại sức khỏe, suy thoái giống nòi; phá hoại hạnh phúc gia đình và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, làm phát sinh nhiều loại tội phạm.

Do đó, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

"Đánh cả đường dây, không đánh khúc giữa"

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị lãnh đạo Bộ Công an, ngoài công tác tham mưu còn phải phát huy vai trò nòng cốt, tổ chức tốt các công tác phòng, chống tội phạm ma túy theo phương châm "phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát; đánh cả đường dây, không đánh khúc giữa, bắt bằng được các đối tượng chủ mưu, cầm đầu".

Ngoài ra, Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Công an đấu tranh, triệt xóa có hiệu quả các cơ sở, điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; không để các đối tượng lợi dụng các điểm kinh doanh nhạy cảm như karaoke, quán bar, vũ trường… để tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng tội phạm và tệ nạn ma túy là hiểm họa lớn cho toàn xã hội TRẦN KIÊN

Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ về công tác phòng, chống ma túy; khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm các cấp...

Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng quản lý chặt chẽ tuyến biên giới; phối hợp với lực lượng công an để phòng, chống ma túy từ xa, nhất là khu vực biên giới, trên biển.

Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Y tế theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao, nghiên cứu ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan; chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, nhất là các hành vi mua, bán, vận chuyển, lưu hành các mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, bị lợi dụng để ma túy "núp bóng".

UBND các tỉnh, thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phòng, chống và kiểm soát ma túy; thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh và ban hành kế hoạch phòng, chống ma túy; ưu tiên, bố trí kinh phí phù hợp, sửa chữa, nâng cấp hoặc xây mới cơ sở cai nghiện ma túy công lập đáp ứng yêu cầu và áp dụng hợp tác công - tư trong lĩnh vực này...