Thứ trưởng Bộ Công an: TP.HCM đang là ‘địa bàn nóng’ về ma túy

Sáng 10.3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống ma túy.

Hội nghị do đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo. Ngoài ra, tham gia hội nghị còn có nhiều lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và đại diện nhiều cục nghiệp vụ của Bộ Công an.

Xuất hiện ngày càng nhiều dạng ma túy mới

Phát biểu tại hội nghị, trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết qua công tác đấu tranh với tội phạm ma túy của các quốc gia thời gian gần đây cho thấy, tội phạm đang gia tăng thẩm lậu ma túy vào khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam khiến tình hình trở nên phức tạp.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại hội nghị TRẦN KIÊN

Khi lực lượng chức năng tấn công, trấn áp mạnh tuyến Tây Bắc, tội phạm ma túy chuyển hướng, gia tăng hoạt động trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia. Do đó, TP.HCM và các tỉnh phía nam đang trở thành "địa bàn nóng" về tội phạm ma túy.

Theo trung tướng Ngọc, ma túy chủ yếu từ nước ngoài được mua, bán, vận chuyển trái phép với số lượng ngày càng lớn về Việt Nam tiêu thụ hoặc tiếp tục vận chuyển đi nước thứ ba, tập trung trên một số tuyến đường bộ, đường biển, đường hàng không, bưu điện…

Ngoài ra, thời gian gần đây xuất hiện ngày càng nhiều dạng ma túy mới; ma túy núp bóng các sản phẩm đồ uống, ngụy trang dưới danh nghĩa thực phẩm, thuốc lá thế hệ mới. Việc sử dụng ma túy tổng hợp trong thanh thiếu niên tăng nhanh. Việc mua, bán và sử dụng "bóng cười" cùng với các loại ma túy được tẩm vào thực phẩm, nước uống và thuốc lá điện tử gia tăng phức tạp, gây mất trật tự xã hội, lo lắng, bức xúc trong nhân dân.

Trong khi đó, tình hình mua, bán, tàng trữ và tổ chức, chứa chấp, lôi kéo người khác sử dụng ma túy trái phép tiếp tục diễn biến rất phức tạp. Tình trạng người sử dụng chất ma túy trái phép, người nghiện ma túy ở ngoài xã hội, không được theo dõi, quản lý đã gây ra nhiều vụ phạm pháp hình sự; trong đó đáng chú ý là số đối tượng "ngáo đá" bị rối loạn tâm thần, mất kiểm soát hành vi gây ra các vụ giết người, cố ý gây thương tích, tai nạn giao thông… đặc biệt nghiêm trọng, làm chết, bị thương nhiều người.

Trước những tác động tiêu cực của ma túy đến đời sống xã hội, Thứ trưởng Bộ Công an cho hay bộ này đã chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương tham mưu Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Năm 2022, các lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính đã phối hợp, hiệp đồng phát hiện, bắt giữ 26.967 vụ, 41.308 đối tượng; thu giữ 809 kg heroin, hơn 6 tấn ma túy tổng hợp, 867 kg cần sa và hơn 1 tấn ma túy khác; triệt xóa 417 điểm, 43 tụ điểm phức tạp về ma túy; đấu tranh 1.563 vụ lợi dụng cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và dịch vụ nhạy cảm để sử dụng ma túy.

Đấu tranh đồng bộ, liên hoàn trên địa bàn trọng điểm

Ngoài những thành tích đạt được, trung tướng Nguyễn Duy Ngọc cho hay công tác đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn đang gặp phải một số những thách thức. Dự báo thời gian tới, tình hình hoạt động tội phạm ma túy trên toàn quốc chịu nhiều tác động của tình hình tội phạm ma túy trong khu vực và trên thế giới.

Về nguồn cung ma túy, trung tướng Ngọc nhận định, các đường dây mua, bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia sẽ gia tăng hoạt động để giải quyết nguồn cung ma túy tồn dư sau đại dịch Covid-19.

Về nguồn cầu ma túy, trung tướng Ngọc cho rằng tình hình tội phạm mua, bán lẻ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy gia tăng phức tạp, nhất là tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và dịch vụ nhạy cảm; nguy cơ hình thành điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Tình trạng đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp bị loạn thần, "ngáo đá" thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội hoặc đối tượng nghiện ma túy vi phạm pháp luật có nguy cơ gia tăng, diễn biến phức tạp, khó lường...

Một trong những kế hoạch đấu tranh với tội phạm ma túy thời gian tới là thực hiện mô hình 3 lớp đấu tranh phòng, chống ma túy; tổ chức đấu tranh đồng bộ, liên hoàn trên các địa bàn trọng điểm, bắt giữ cả đường dây, đối tượng cầm đầu; ngăn chặn không để tội phạm ma túy lợi dụng Việt Nam làm địa bàn sản xuất, tàng trữ, trung chuyển ma túy quốc tế…