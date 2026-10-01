Thủ tướng bổ nhiệm nhiều cán bộ cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng

Ngày 1.10, Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định về công tác cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng ẢNH: BÁO QĐND

Theo Quyết định 1899/QĐ-TTg, trung tướng Lê Minh Quang, Chính ủy Quân đoàn 34, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại Quyết định 1898/QĐ-TTg, Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Thủ tướng cũng bổ nhiệm thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, giữ chức Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Tại Quyết định 1893/QĐ-TTg, đại tá Lê Văn Sơn, Phó tham mưu trưởng Quân khu 2, được bổ nhiệm giữ chức Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2.

Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Quân khu 5, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Quân đoàn 34, theo Quyết định 1896/QĐ-TTg.

Các quyết định điều động, bổ nhiệm nêu trên có hiệu lực từ ngày 1.10.2026.

Kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ và giữ chức vụ với một số cán bộ

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ và giữ chức vụ đối với một số cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng.

Cụ thể, theo Quyết định 1894/QĐ-TTg, trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, được kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ, giữ nguyên chức vụ đến hết tháng 11.2027.

Theo Quyết định 1897-QĐ-TTg, thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam, được kéo dài thời hạn giữ chức vụ đến hết tuổi phục vụ tại ngũ.

Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định kéo dài thời hạn giữ chức vụ đến hết tuổi phục vụ tại ngũ đối với thiếu tướng Lê Văn Long, Phó tư lệnh Quân khu 3 và thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn, Phó tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Các quyết định trên đều có hiệu lực từ ngày 1.10.2026.

Cũng liên quan đến công tác cán bộ, Thủ tướng quyết định cho một số cán bộ thôi giữ chức vụ, nghỉ hưu theo chế độ. Cụ thể, theo Quyết định 1891/QĐ-TTg, trung tướng Đỗ Văn Thiện thôi giữ chức Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, nghỉ công tác từ ngày 1.11 để nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1.1.2027.

Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1.10, theo Quyết định 1892/QĐ-TTg.