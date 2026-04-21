Thủ tướng Canada phát ngôn sốc về quan hệ với Mỹ
Thủ tướng Canada phát ngôn sốc về quan hệ với Mỹ

La Vi
21/04/2026 10:57 GMT+7

Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết mối quan hệ từng rất thân thiết của nước này với Mỹ nay đã trở thành một gánh nặng.

Ông Mark Carney cho biết: "Nhiều thế mạnh trước đây của chúng ta, dựa trên mối quan hệ gắn bó với Mỹ, nay đã trở thành điểm yếu, những điểm yếu mà chúng ta phải sửa chữa. Người lao động trong các ngành công nghiệp bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi thuế quan của Mỹ gồm ô tô, thép và gỗ đang bị đe dọa. Các doanh nghiệp đang trì hoãn đầu tư, bị kìm hãm bởi bầu không khí bất định đang bao trùm tất cả chúng ta. Nước Mỹ đã thay đổi, và chúng ta phải ứng phó".

Trong một video được đăng tải trên mạng xã hội, ông Carney cũng nhắc lại lịch sử Canada, ca ngợi các nhà lãnh đạo quân sự đã chống lại sự bành trướng của Mỹ hơn hai thế kỷ trước.

Ông nói Canada không thể kiểm soát sự hỗn loạn đến từ người láng giềng của mình và không thể đặt cược tương lai vào hy vọng rằng sự hỗn loạn đó sẽ đột ngột chấm dứt.

Thủ tướng Canada Mark Carney thăm tàu HMCS Margaret Brooke tại xưởng đóng tàu HMC ở Halifax, Nova Scotia, Canada

Canada xuất khẩu gần 70% lượng hàng hóa sang Mỹ và năm nay sẽ rà soát lại hiệp định thương mại tự do Mỹ - Mexico - Canada.

Các quan chức Mỹ đã báo hiệu rằng họ muốn có những thay đổi lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thuế quan đối với thép, nhôm và ô tô của Canada, đồng thời liên tục đề xuất sáp nhập Canada và biến nước này thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ.

Văn phòng của ông Carney không giải thích ngay lập tức về thời điểm đăng tải video hoặc quyết định ca ngợi các nhân vật đã chống lại chủ nghĩa bành trướng của Mỹ.

Đảng Tự do của ông Carney đã giành được đa số ghế tại quốc hội vào tuần trước. Ông cho biết chiến thắng trong bầu cử sẽ củng cố thế mạnh của ông trong cuộc chiến thương mại do ông Trump phát động.

Khám phá thêm chủ đề

canada Mark Carney Thuế quan Mỹ
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
