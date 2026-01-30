Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thủ tướng Canada yêu cầu Mỹ ‘tôn trọng chủ quyền’
Video Thế giới

Thủ tướng Canada yêu cầu Mỹ ‘tôn trọng chủ quyền’

Trúc Huỳnh - Thụy Miên
30/01/2026 19:00 GMT+7

Thủ tướng Canada Mark Carney và Thủ hiến tỉnh bang Alberta Danielle Smith nhấn mạnh Mỹ nên tôn trọng chủ quyền của Canada, sau khi có tin Washington tiếp xúc với nhóm ly khai ở tỉnh bang Alberta về khả năng tách khỏi Canada.

Theo Reuters hôm 30.1, khi được hỏi về những thông tin về việc các quan chức Mỹ gặp đại diện phe ly khai ở tỉnh bang Alberta, Thủ tướng Mark Carney cho hay ông “kỳ vọng chính quyền Washington tôn trọng chủ quyền của Canada”, nhấn mạnh rằng ông luôn nói rõ lập trường này với Tổng thống Donald Trump.

Nhà lãnh đạo Canada bổ sung ông Trump chưa bao giờ nêu vấn đề ly khai Alberta trong các cuộc trao đổi song phương.

Trước đó, tờ Financial Times đưa tin các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã tổ chức ba cuộc gặp với Dự án Thịnh thượng Alberta (APP), nhóm đang thúc đẩy tổ chức trưng cầu dân ý về khả năng tỉnh bang có nên tách khỏi Canada hay không.

APP cho rằng các chính sách của Ottawa đang kìm hãm sự phát triển của tỉnh bang giàu năng lượng ở miền tây, và muốn có thêm một cuộc gặp vào tháng sau với các quan chức Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ. Mục đích của cuộc gặp này là nhằm đề nghị một hạn mức tín dụng trị giá 500 tỉ USD từ Washington cho Alberta.

Thủ hiến Alberta Danielle Smith từng nói rằng bà muốn tiếp tục là một phần của Canada, nhưng cũng lưu ý các cuộc khảo sát gần đây cho thấy 30% dân số tỉnh bang này không hài lòng với sự can thiệp quá mức của chính quyền Ottawa.

Alberta không giáp biển, và bà Smith đang thúc đẩy việc xây dựng thêm một đường ống dẫn dầu đến bờ biển Thái Bình Dương. Tuy nhiên, dự án nếu được thực hiện sẽ phải đi qua tỉnh bang láng giềng British Columbia, nhưng Thủ hiến David Eby đã bác bỏ ý tưởng trên.

Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói trên một đài phát thanh rằng ông cho rằng nên để Alberta về với Mỹ.

Mỹ bác tin buộc Ukraine nhượng bộ để được đảm bảo an ninh

Mỹ bác tin buộc Ukraine nhượng bộ để được đảm bảo an ninh

Reuters ngày 27.1 dẫn một nguồn thạo tin cho hay Mỹ đã nói với Ukraine rằng nước này phải ký kết một thỏa thuận hòa bình với Nga để nhận được sự đảm bảo an ninh từ Mỹ.

