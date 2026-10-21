Thủ tướng: Cắt trung gian để người bệnh tiếp cận giá thuốc hợp lý

Nhà nước phải quản chặt giá thuốc và trang thiết bị y tế

Cho ý kiến về nội dung liên quan luật Khám bệnh, chữa bệnh và luật Dược tại phiên thảo luận tổ sáng 21.10, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, phải sửa ngay để đạt mục tiêu cuối cùng là cắt giảm các khâu trung gian để người bệnh và các bệnh viện được tiếp cận với thuốc, trang thiết bị y tế ở mức giá hợp lý.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, Nhà nước phải quản chặt giá thuốc và trang thiết bị y tế ẢNH: LÂM HIỂN

Về quản lý thuốc và trang thiết bị y tế, thanh kiểm tra, điều tra của các cơ quan chức năng cho thấy còn tồn tại nhiều lỗ hổng, không chỉ trong quy định pháp luật mà cả tổ chức thực hiện, dẫn tới có nhiều khâu trung gian, đẩy chi phí lên rất cao.

Có những nhóm thiết bị và thuốc có chi phí đặc biệt cao. Các hãng thuốc không được tiếp cận trực tiếp với thị trường, phải qua doanh nghiệp, tạo ra kẽ hở.

Trong quá trình thảo luận, một số ý kiến của các đại biểu Quốc hội đề cập tới cơ chế thị trường. Tuy nhiên, Thủ tướng khẳng định, Nhà nước phải quản lý chặt chẽ giá thuốc và trang thiết bị y tế. Lĩnh vực này rất đặc thù, không thể để cơ chế thị trường tự điều chỉnh.

"Nước ta vẫn đang khó khăn, nhất là người bệnh, rất khó khăn. Đánh giá, khảo sát thực tế thanh toán khám, chữa bệnh cho thấy, chi phí người bệnh phải tự bỏ tiền túi ra chi trả rất cao.

Đồng ý là doanh nghiệp phải có lợi nhuận, nhưng lợi nhuận phải ở mức hợp lý. Người bệnh phải được tiếp cận, sử dụng thuốc, trang thiết bị y tế ở mức giá phù hợp với khả năng chi trả", Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng đề cập khía cạnh, tại sao các bệnh viện tư nhân có thể mua được thuốc và thiết bị y tế ở mức giá rất phù hợp, trong khi các bệnh viện công lại không? Đây là vấn đề rất lớn, phải suy nghĩ một cách có trách nhiệm.

"Chúng tôi đã trao đổi với Bộ Y tế về vấn đề nghiên cứu kinh nghiệm của các bệnh viện tư nhân. Cần nghiên cứu các cơ chế phù hợp. Ví dụ, loại nào cần mua sắm, đấu thầu tập trung; loại nào cho phép các bệnh viện, trong khuôn khổ nhất định, trực tiếp đàm phán và mua", Thủ tướng nhấn mạnh.

Tránh kẽ hở bán thuốc trước, công bố giá sau

Góp ý về nội dung giá thuốc, tán thành hướng đơn giản hóa thủ tục công bố giá thuốc trên cơ sở dữ liệu, song đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (đoàn Hải Phòng) đề nghị cơ quan soạn thảo lưu ý khía cạnh bổ sung trường hợp được công bố giá bán buôn thuốc dự kiến sau khi đã bán lô thuốc đầu tiên ra thị trường.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (đoàn Hải Phòng) phát biểu thảo luận tại tổ ẢNH: ĐAN THANH

"Luật chưa xác định tiêu chí, nguyên tắc nên dễ trở thành kẽ hở bán trước, công bố sau. Đề nghị quy định ngay trong luật nguyên tắc xác định các trường hợp này, chẳng hạn chỉ áp dụng đối với thuốc thiếu hoặc có nguy cơ thiếu, thuốc hiếm, thuốc phục vụ cấp cứu, phòng, chống dịch bệnh", ông Sơn nói.

Về thiết bị y tế, theo ông, dự thảo luật đã bổ sung nguyên tắc quản lý thiết bị y tế theo vòng đời sản phẩm và chuỗi cung ứng, liên thông dữ liệu giữa y tế, hải quan, thuế, đấu thầu, bảo hiểm y tế.

Để quy định thực sự đi vào cuộc sống, đề nghị nghiên cứu cơ chế công khai giá giao dịch thực tế, giá trúng thầu đối với nhóm thiết bị y tế thông dụng để các cơ sở tham chiếu. Đây là công cụ hữu hiệu nhất để phòng ngừa tình trạng "thổi giá", mua - bán lòng vòng.

Theo Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, những nội dung mới trong sửa luật Dược về quản lý giá thuốc và trang thiết bị y tế theo chỉ đạo của Chính phủ nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Về ý kiến liên quan việc công bố giá bán thuốc dự kiến trước hay sau khi đã bán lô đầu tiên, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu.

Quy định công bố giá sau chỉ áp dụng trong các trường hợp đặc biệt, cấp bách (dịch bệnh, thuốc hiếm,...). Những trường hợp đặc biệt được công bố giá sau sẽ được quy định cụ thể để tránh bị lợi dụng.