Chính phủ đề xuất cấm bán thuốc qua livestream, quản thiết bị y tế theo vòng đời

Ngày 21.10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, Bộ trưởng Bộ Y tế trình bày tờ trình sửa đổi, bổ sung một số luật. Trong số này có luật Khám bệnh, chữa bệnh và luật Dược.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan ẢNH: GIA HÂN

Cấm bán thuốc qua livestream, buộc niêm yết giá thiết bị y tế

Đối với luật Khám chữa, bệnh, Chính phủ đề xuất thiết bị y tế sẽ được quản lý theo vòng đời sản phẩm và chuỗi cung ứng. Bao gồm: phân loại; nghiên cứu, sản xuất; thử nghiệm tiền lâm sàng, lâm sàng; lưu hành, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối; quảng cáo; quản lý giá; quản lý việc sử dụng; thu hồi, hủy bỏ thiết bị y tế.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh thiết bị y tế (bao gồm cả chủ sở hữu số lưu hành thiết bị y tế) chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, an toàn và chất lượng của thiết bị y tế do tổ chức, cá nhân cung cấp.

Cùng đó là chịu trách nhiệm công khai, cập nhật danh sách các cơ sở phân phối, kinh doanh thiết bị y tế của doanh nghiệp đối với các thiết bị y tế thuộc danh mục thiết bị y tế phải kê khai giá trên hệ thống quản lý dữ liệu thiết bị y tế.

Thực hiện niêm yết giá, cập nhật giá niêm yết khi có thay đổi giá ngoài biên độ do Chính phủ quy định đối với thiết bị y tế thuộc danh mục phải niêm yết giá trên hệ thống quản lý dữ liệu thiết bị y tế.

Khi niêm yết và công khai giá thiết bị y tế, ngoài các thông tin theo quy định của pháp luật về giá, phải kèm theo các thông tin phục vụ truy xuất nguồn gốc và tính năng kỹ thuật, mục đích sử dụng, hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế bằng tiếng Việt trên hệ thống quản lý dữ liệu thiết bị y tế…

Đối với luật Dược, Chính phủ đề xuất bổ sung thêm quy định cấm kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc thông qua livestream bán hàng.

Đồng thời, bổ sung quy định về công bố giá bán buôn dự kiến, phương pháp xác định giá bán buôn thuốc dự kiến và liên thông, chia sẻ dữ liệu.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh

ẢNH: GIA HÂN

Cần bảo đảm truy xuất được nguồn gốc, xuất xứ thiết bị y tế

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban tán thành việc bổ sung quy định mang tính nguyên tắc về quản lý thiết bị y tế.

Bên cạnh đó, việc quy định nguyên tắc quản lý theo vòng đời và chuỗi cung ứng cần gắn với yêu cầu bảo đảm truy xuất được nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng của sản phẩm.

Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định về nguyên tắc phân quyền khai thác dữ liệu để việc thực hiện nghĩa vụ cung cấp, công khai thông tin theo quy định của pháp luật, không mâu thuẫn với quyền bảo vệ bí mật kinh doanh.

Biên độ giá cũng cần được quy định linh hoạt phù hợp với tính đa dạng về nhóm, chủng loại thiết bị y tế; trách nhiệm cập nhật giá kê khai cần bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phục vụ quản lý nhà nước với chi phí tuân thủ của tổ chức, cá nhân kinh doanh…

Đối với luật Dược, Ủy ban Văn hóa và Xã hội cơ bản tán thành với nội dung sửa đổi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý giá thuốc, bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp xác nhận nội dung quảng cáo thuốc.

Song, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị nghiên cứu giải pháp để kiểm soát tình trạng hồ sơ xác nhận quảng cáo thuốc không được chấp thuận tại địa phương này nhưng tiếp tục đề nghị xác nhận tại địa phương khác.

Đồng thời, cần làm rõ mục tiêu sớm hoàn thành việc xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu về dược bảo đảm kết nối, chia sẻ và liên thông đồng bộ dữ liệu, trong đó có dữ liệu về giá.