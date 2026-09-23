Sở Y tế TP.HCM dự kiến được quyết định định mức thiết bị y tế

Ngày 23.9, Sở Y tế TP.HCM cho biết UBND TP.HCM đang lấy ý kiến dự thảo quyết định về phân cấp cho cơ quan này ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị y tế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố.

Đối tượng áp dụng gồm Sở Y tế, các đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng thiết bị y tế thuộc UBND TP.HCM; các đơn vị trực thuộc Sở Y tế (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư), cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo dự thảo, UBND TP.HCM có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện cần thiết để Sở Y tế thực hiện nhiệm vụ được phân cấp; đồng thời theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền.

TP.HCM đang lấy ý kiến dự thảo phân cấp cho Sở Y tế ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị y tế ẢNH: DUY TÍNH

Về phía Sở Y tế, cơ quan này thực hiện nhiệm vụ được phân cấp theo pháp luật chuyên ngành và các văn bản do HĐND, UBND TP.HCM ban hành; chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND TP.HCM về việc thực hiện nhiệm vụ được giao, không được phân cấp tiếp các nhiệm vụ, quyền hạn đã được phân cấp.

Đáng chú ý, Sở Y tế sẽ tổ chức phê duyệt, ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị y tế đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố. Các tiêu chuẩn, định mức phải phù hợp, đồng bộ với quy định của Bộ Y tế và pháp luật liên quan.

Sở Y tế được sử dụng con dấu của Sở khi thực hiện nhiệm vụ được phân cấp và có trách nhiệm chuẩn bị nguồn lực cần thiết. Hằng năm hoặc khi có yêu cầu, Sở phải báo cáo UBND TP.HCM về kết quả thực hiện; trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo để xin ý kiến chỉ đạo.

Theo nhận định, việc phân cấp nhằm tăng tính chủ động cho ngành y tế trong việc xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng; bảo đảm phù hợp với yêu cầu chuyên môn, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công và đáp ứng kịp thời nhu cầu khám, chữa bệnh.

Tăng cường kiểm tra công tác mua sắm, đấu thầu tại các cơ sở y tế

Cùng thời điểm, Sở Y tế TP.HCM đang tăng cường kiểm tra công tác mua sắm, đấu thầu tại các cơ sở y tế. Ngày 22.9, Sở có văn bản khẩn yêu cầu các đơn vị khai báo hằng tuần các dự toán, gói thầu mua sắm trên hệ thống để phục vụ công tác rà soát, giám sát, nhất là các gói thầu có giá trị cao, quy mô lớn hoặc hàng hóa, dịch vụ có tiêu chuẩn kỹ thuật phức tạp.

Qua kiểm tra bước đầu, Sở Y tế nhận thấy một số đơn vị chưa chủ động khai báo, khai báo chưa kịp thời hoặc chưa đầy đủ các gói thầu, dự toán được tổ chức thực hiện. Một số đơn vị cũng chậm báo cáo bằng văn bản về quá trình tổ chức các gói thầu quy mô lớn, giá trị cao hoặc được dư luận quan tâm.

Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế nghiêm túc thực hiện quy định về mua sắm, đấu thầu và các yêu cầu báo cáo, phục vụ công tác quản lý, giám sát.