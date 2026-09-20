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    Thời sự

    TP.HCM yêu cầu cơ sở kinh doanh dược đăng ký tài khoản trước ngày 30.9

    Duy Tính
    Duy Tính
    Bộ Y tế xây dựng cơ sở dữ liệu dược tập trung trên toàn quốc, yêu cầu cơ sở kinh doanh dược kết nối, đồng bộ dữ liệu phục vụ quản lý.

    Ngày 20.9, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã có hướng dẫn đăng ký tài khoản trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về dược đối với các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn.

    Theo đó, các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc và cơ sở tổ chức chuỗi nhà thuốc phải đăng ký tài khoản trực tuyến trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về dược, hoàn thành trước ngày 30.9.2026.

    Trước đó, Bộ Y tế đặt mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu dược tập trung, thống nhất và chuẩn hóa trên phạm vi toàn quốc, trên cơ sở thu thập, quản lý và đồng bộ dữ liệu phát sinh từ các cơ sở bán lẻ, phân phối, xuất nhập khẩu và bảo quản thuốc.

    TP.HCM yêu cầu cơ sở kinh doanh dược đăng ký tài khoản trước ngày 30.9- Ảnh 1.

    Ngành y tế xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu về dược để minh bạch hóa việc mua bán, sử dụng thuốc, nâng cao hiệu quả quản lý

    ẢNH: DUY TÍNH

    Hệ thống cơ sở dữ liệu về dược nhằm tăng cường hiệu quả quản lý việc cung cấp, phân phối thuốc; góp phần chấn chỉnh tình trạng mua bán, sử dụng thuốc không rõ xuất xứ, giá cả, không bảo đảm chất lượng và tình trạng bán thuốc không theo đơn, bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý thuốc.

    Theo kế hoạch, các cơ sở xuất nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ và chuỗi nhà thuốc có trách nhiệm đăng ký tài khoản, định danh, xác thực và cập nhật, đồng bộ, liên thông dữ liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời với Hệ thống cơ sở dữ liệu về dược theo quy định và chuẩn dữ liệu do Bộ Y tế ban hành.

    Việc triển khai hệ thống phải bảo đảm thực chất, hiệu quả, phục vụ quản lý, giám sát, truy xuất nguồn gốc thuốc, nâng cao hiệu quả quản lý chuỗi cung ứng dược và hỗ trợ thanh tra, kiểm tra, điều hành của cơ quan quản lý nhà nước. Dữ liệu về giấy đăng ký lưu hành thuốc, danh mục thuốc, danh mục cơ sở kinh doanh dược được đồng bộ trực tiếp với Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Cục Quản lý Dược, hướng đến tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung".

    Kế hoạch cũng yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo mật dữ liệu và quản lý, sử dụng tài khoản truy cập đúng quy định.

    Trong năm 2026, các nhiệm vụ trọng tâm gồm đăng ký tài khoản và định danh xác thực; khởi tạo, kết nối, liên thông dữ liệu; kiểm tra, giám sát việc triển khai và khai thác hệ thống; tổ chức tập huấn, hỗ trợ người dùng. Hệ thống tiếp tục được phát triển, nâng cấp, cập nhật trong giai đoạn 2026 - 2027.

    Cục Quản lý Dược có trách nhiệm chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai; Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia chủ trì xây dựng, nâng cấp, quản lý, vận hành và bảo đảm hạ tầng kỹ thuật của hệ thống. Sở Y tế các tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dược trong việc đăng ký, định danh, kết nối và cập nhật dữ liệu.

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