Kỳ họp thứ 2 sửa luật Đất đai, dự kiến 2 bộ trưởng trả lời chất vấn

Chiều 16.10, Tổng thư ký Quốc hội họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI.

Buổi họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI ẢNH: QUỐC HỘI

Sửa luật Đất đai để ngăn ngừa thao túng, giá ảo

Thông tin về dự án luật Đất đai (sửa đổi) dự kiến thông qua tại kỳ họp, bà Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên là đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính cho biết, dự thảo hướng đến việc sử dụng dữ liệu và phương pháp khoa học, bảo đảm công khai, minh bạch trong xây dựng cơ chế định giá đất.

Cùng với đó là hoàn thiện bảng giá đất, hệ số điều chỉnh và các chính sách tài chính đất đai phù hợp, bảo đảm công bằng, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư.

Mục tiêu của các chính sách nhằm ngăn ngừa thao túng, hình thành giá ảo.

Về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bà Yến nhấn mạnh nguyên tắc tuân thủ pháp luật, giảm thiểu khiếu kiện, ổn định đời sống của người dân cũng như đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Luật sẽ quy định rõ các trường hợp cho phép thu hồi đất trước khi phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất trước khi hoàn thành việc bố trí tái định cư.

Đồng thời, bổ sung các ràng buộc, cam kết để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân có đất thu hồi, cũng như hoàn thiện các quy định để thể chế hóa nguyên tắc bảo đảm cải thiện nơi ở, điều kiện sống và sinh kế của người có đất thu hồi.

Ông Hoàng Nam Hải (đứng), Ủy viên là đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, trả lời tại họp báo ẢNH: PHẠM HẢI

Dự kiến 2 bộ trưởng trả lời chất vấn

Cũng tại họp báo, ông Hoàng Nam Hải, Ủy viên là đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, cho biết từ tháng 9.2026, Thường trực Ủy ban đã giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội có văn bản gửi các đoàn đại biểu Quốc hội; đồng thời đánh giá các vấn đề được nêu bật từ các cơ quan báo chí, dư luận quan tâm và ý kiến cử tri.

Cho đến nay, trên cơ sở tổng hợp các đoàn đại biểu Quốc hội, thông qua các kênh thông tin, thu thập khác, Thường trực Ủy ban Dân nguyện - Giám sát dự kiến 6 lĩnh vực chất vấn gồm: y tế, nông nghiệp - môi trường, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, tài chính, nội vụ.

Tiếp đó, Ủy ban phối hợp cùng các Ủy ban, Hội đồng dân tộc để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin ý kiến đại biểu Quốc hội lựa chọn 2 lĩnh vực chất vấn.

Do kỳ họp này có khối lượng công tác xây dựng pháp luật rất lớn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến tổ chức chất vấn, trả lời chất vấn trong vòng một ngày 12.11.

"Sẽ đề xuất để lựa chọn 2 bộ trưởng trả lời chính và các bộ trưởng, trưởng ngành khác có liên quan sẽ cùng tham gia trả lời", ông Hải thông tin.

Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI họp phiên trù bị và khai mạc vào sáng 17.10; dự kiến bế mạc vào 21.11; gồm 2 đợt: đợt 1 từ 17.10 - 14.11, đợt 2 từ 20.11 - 21.11 (dự phòng bế mạc ngày 23.11).

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết. Điển hình như bộ luật Hình sự (sửa đổi), bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), luật Đất đai (sửa đổi), luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), luật Nhà ở (sửa đổi), luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Chứng khoán…

Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2, xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 3 với 4 dự án luật, gồm bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), luật Giao dịch hàng hóa phái sinh và luật Phát triển công nghiệp văn hóa.