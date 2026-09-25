Trình 3 luật về bất động sản tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có văn bản triệu tập kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Theo đó, kỳ họp khai mạc ngày 17.10, dự kiến bế mạc ngày 20.11, tổ chức thành 2 đợt. Đợt 1 từ 17.10 - 13.11, đợt 2 từ 19 - 20.11.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc ngày 17.10 ẢNH: QUOCHOI

Tại kỳ họp này, dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua 43 luật, nghị quyết và cho ý kiến lần đầu với 2 dự luật.

Một số dự luật được xem xét thông qua như bộ luật Hình sự sửa đổi, bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi; luật Đất đai sửa đổi; luật Nhà ở sửa đổi; luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi; luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Bảo hiểm xã hội; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá...

Quốc hội cũng sẽ xem xét quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền.

Xem xét thông qua các dự luật, nghị quyết khác để thực hiện nhiệm vụ lập pháp có yêu cầu hoàn thành trong năm 2026 theo các chủ trương, định hướng, yêu cầu mới trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 3, các văn kiện khác của Đảng và xem xét quyết định nội dung khác (nếu có).

Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan khẩn trương hoàn chỉnh tài liệu và các nội dung kỳ họp để gửi đến đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang tiến hành phiên họp thứ 6 để cho ý kiến vào nhiều nội dung dự luật, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 2. Theo đó, cho ý kiến dự luật Luật sư (sửa đổi); dự luật Nuôi con nuôi (sửa đổi); dự luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; dự luật An ninh dữ liệu; dự án luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); dự luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi); dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Bảo hiểm xã hội...

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội...

Cũng theo chương trình, từ ngày 28 - 29.9 sẽ diễn ra hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI, để thảo luận vào các dự luật sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2.