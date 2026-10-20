Quảng Ngãi đầu tư 500 tỉ đồng mua sắm thiết bị y tế cho các bệnh viện

Ngày 20.10, dự án đầu tư trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, với tổng vốn lên đến 500 tỉ đồng cho 4 bệnh viện tuyến tỉnh, 17 bệnh viện đa khoa khu vực và 1 trung tâm y tế.

Nhân viên y tế ở Quảng Ngãi đang làm xét nghiệm ẢNH: HẢI PHONG

Trong số đó, 4 bệnh viện tuyến tỉnh gồm: Bệnh viện Y dược cổ truyền - phục hồi chức năng Kon Tum, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Ngãi và Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

17 bệnh viện đa khoa khu vực gồm: Đăk Glei, Đăk Tô, Sa Thầy, Kon Rẫy, Tu Mơ Rông, Đăk Hà, Măng Đen, Ia H'Drai, Minh Long, Sơn Tây, Ba Tơ, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Sơn Hà, Trà Bồng và đa khoa khu vực Quảng Ngãi.

Đơn vị còn lại là Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Lý Sơn.

Dự án đặt mục tiêu từng bước hoàn thiện hệ thống trang thiết bị y tế, nâng cao năng lực khám bệnh, chữa bệnh và chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, hạn chế chuyển tuyến không cần thiết, giảm chi phí cho người bệnh; nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng tự chủ của các cơ sở y tế.

Với nguồn kinh phí lớn, dự án đầu tư trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù và trang thiết bị y tế chuyên dùng, tập trung vào các nhóm thiết bị chủ yếu: chẩn đoán hình ảnh; xét nghiệm sinh hóa, huyết học, vi sinh; hồi sức cấp cứu, gây mê hồi sức; nội soi, theo dõi người bệnh; các trang thiết bị y tế thiết yếu khác.

Dự án này thuộc nhóm B, do Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, nguồn vốn từ ngân sách tỉnh. Dự án thực hiện từ năm 2027 - 2030, với hình thức mua sắm mới.