Thủ tướng: Chấm dứt tâm lý 'tháng Giêng là tháng ăn chơi'

Sáng 3.3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt; trực tuyến với 18 tỉnh, thành phố có các dự án đường sắt đi qua.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc triển khai các dự án đường sắt sẽ đạt được 5 mục tiêu: tạo nền tảng quan trọng, thúc đẩy tăng trưởng GDP năm 2026 và những năm tiếp theo đạt 10% trở lên; giúp kéo giảm chi phí logistics, tăng cao sức cạnh tranh hàng hóa của Việt Nam; giảm ùn tắc giao thông tại các đô thị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp sáng 3.3 ẢNH: NHẬT BẮC

Đồng thời, tiếp tục mở ra không gian mới để phát triển đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế…; thúc đẩy phát triển hệ sinh thái về công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp đường sắt…

Thủ tướng nêu rõ, thời gian qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là Tổng Bí thư rất quan tâm, chỉ đạo tích cực phát triển công nghiệp đường sắt. Nhờ có chủ trương này, việc phát triển công nghiệp đường sắt được thúc đẩy, có chuyển biến tích cực về nhận thức, tư duy, cách làm, tinh thần mạnh dạn giao tư nhân làm để huy động mọi nguồn lực theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW.

Tuy nhiên, các công trình, dự án đường sắt có quy mô lớn, yêu cầu cao về kỹ thuật, đi qua các địa hình, địa chất phức tạp; so với yêu cầu, chúng ta cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, đồng thời chống tham nhũng, tiêu cực.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu lựa chọn công nghệ phù hợp và đối tác nước ngoài phải chuyển giao công nghệ, tìm ra con đường tốt nhất phát triển đường sắt với tinh thần tự lực, tự cường, lấy nguồn lực bên trong là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, nguồn lực bên ngoài là quan trọng, thường xuyên, đột phá.

Chỉ đạo chấm dứt tâm lý "tháng Giêng là tháng ăn chơi", Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát lại tiến độ, các công việc đã đề ra, nhất là những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn cần tháo gỡ.

Thúc đẩy các dự án cần triển khai như dự án thành phần 1, 2 thuộc dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; việc nối ray, kết nối đường sắt qua biên giới giữa Việt Nam - Trung Quốc; tiến độ khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam; tình hình triển khai các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, TP.HCM; việc triển khai các tuyến đường sắt Gia Bình - Hạ Long, Lạng Sơn - Hà Nội; việc xây dựng Tổ hợp công nghiệp đường sắt…

Về đào tạo nhân lực, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho công tác quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì cho 2 tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Hiện nay, các bộ, ngành, địa phương đang khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp đường sắt; hoàn thiện trình Chính phủ nghị quyết triển khai Nghị quyết số 265 về dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Đối với dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, cần thúc đẩy phía Trung Quốc khởi động đàm phán các hiệp định và các công việc liên quan đến dự án; hoàn thành phương án xử lý đất quốc phòng, các công trình giao cắt với tuyến đường sắt...

Đối với các dự án đường sắt đô thị Hà Nội và TP.HCM, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án, đảm bảo chất lượng, tiến độ, tập trung triển khai nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao.