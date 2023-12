Thủ tướng: 'Chính sách xã hội T.Ư làm tới tận cấp xã sao mà nhanh được?'

Sáng 4.12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị T.Ư 8 khóa XIII.

Giới thiệu Nghị quyết 42 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho hay, về cách tiếp cận, Nghị quyết 42 đã có sự điều chỉnh từ bảo đảm và ổn định sang ổn định và phát triển; gắn với quản lý và phát triển xã hội bền vững, nâng cao phúc lợi xã hội toàn dân, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh con người, an ninh xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt nội dung Nghị quyết 42 GIA HÂN

Thủ tướng cho biết, hiện trên thế giới có 4 mô hình chính sách xã hội, gồm mô hình chính sách xã hội trong nền kinh tế thị trường tự do, điển hình là Mỹ. Thứ hai, là mô hình chính sách xã hội trong nền kinh tế thị trường xã hội, như nước Đức. Thứ ba, là mô hình phúc lợi xã hội ở các nước Bắc Âu. Thứ tư là mô hình bao cấp, đặc trưng hiện nay là Cuba, đặc biệt đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

"Vậy ta lựa chọn mô hình nào? Ta lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện, tình hình của đất nước ta giai đoạn hiện nay. Chúng ta lấy ưu điểm các mô hình trên để đưa ra mô hình phù hợp với đất nước ta, một đất nước đang phát triển, một nền kinh tế đang chuyển đổi; tôn trọng các nguyên tắc thị trường với sự quản lý, điều tiết của Nhà nước", Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng phân tích, Việt Nam làm an sinh xã hội không như các nước phát triển. "Các nước này họ chi 1.000 - 2.000 USD và chuyển tài khoản là xong ngay. Nhưng ta là đất nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, quy mô thì nhỏ, độ mở lớn, sức chống chịu có hạn, nên làm an sinh xã hội rất cần thiết nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm", Thủ tướng phân tích, đồng thời lưu ý, chúng ta chọn mô hình chính sách xã hội toàn dân, toàn diện, công bằng.

"T.Ư làm thay địa phương nhiều quá"

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị T.Ư 8 khóa XIII GIA HÂN

Về quan điểm, mục tiêu, Thủ tướng cho hay, Nghị quyết 42 đã đưa ra 4 quan điểm lớn. Trong đó nhấn mạnh, đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội theo hướng toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững; xây dựng và thực hiện chính sách xã hội phải đặt trong tổng thể quản lý phát triển xã hội bền vững; giải quyết hài hòa các quan hệ xã hội, kiểm soát phân tầng xã hội, bảo đảm an sinh cho nhân dân trong quá trình phát triển.

Cạnh đó, đầu tư cho chính sách xã hội là đầu tư cho phát triển. Thủ tướng cũng đặc biệt lưu ý, Nghị quyết 42, T.Ư Đảng nhấn mạnh việc đổi mới công tác quản lý nhà nước; tăng cường phân cấp, phân quyền.

"Chính sách xã hội nhiều cái T.Ư làm tới tận cấp xã làm sao mà nhanh được?", Thủ tướng nói, và cho biết, thực tế triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia vừa qua cho thấy, T.Ư phải ban hành hàng trăm văn bản hướng dẫn, song vẫn chậm.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự hội nghị GIA HÂN

Chúng ta không phân cấp ra thì làm sao mà không có nhiều văn bản. Đáng lý việc của xã mà T.Ư phải làm thì phải có văn bản. Việc của huyện T.Ư cũng làm, việc của tỉnh T.Ư cũng làm thì nhiều văn bản. Mà càng nhiều văn bản hướng dẫn nhiều thì lại càng rối", Thủ tướng nhấn mạnh, và lưu ý cần thống nhất quan điểm là phân cấp, phân quyền, đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát đầu ra.

"Hiện nay đang kiểm soát đầu vào và các cơ quan T.Ư làm thay các cơ quan địa phương nhiều quá. Nhất là 3 chương trình mục tiêu là điển hình. Cái này cần rút kinh nghiệm", Thủ tướng nêu.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh quan điểm phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Nhà nước, tư nhân, tổ chức xã hội, cộng đồng và nhân dân trong quản lý phát triển xã hội bền vững.

"Tôi cũng hay chia sẻ nhiều đồng chí, nhân dân mình rất thông minh. Vấn đề là có cơ chế chính sách để họ phát huy năng lực sáng tạo, tính chủ động của người dân. Đây là việc Nhà nước phải làm. Không ai lo cho mình hơn là chính mình lo cho mình. Như thế mới bao trùm, bền vững, tiến bộ", Thủ tướng nhấn mạnh.