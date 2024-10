Thủ tướng cho các bộ 1 ngày để trình ý kiến gỡ vướng dự án chống ngập 10.000 tỉ

Công văn truyền đạt ý kiến của Chính phủ được truyền đi vào hôm qua (2.10) gửi 7 bộ và 3 cơ quan đề nghị có ý kiến hỏa tốc đối với báo cáo của UBND TP.HCM về phương án tháo gỡ vướng mắc cho dự án.

Cống Mương Chuối, thuộc dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng đã hoàn thiện 93% ẢNH: T.N

Theo UBND TP.HCM, dự án còn tồn đọng 3 khó khăn, vướng mắc lớn.

Đầu tiên là chưa xác định rõ thẩm quyền và trình tự thực hiện đối với dự án đang trong quá trình thực hiện có sự thay đổi, mà các nội dung thay đổi dẫn đến dự án thuộc tiêu chí dự án quan trọng quốc gia. Trong trường hợp này, dự án trong quá trình thực hiện có khả năng phát sinh dẫn đến tổng mức đầu tư vượt trên 10.000 tỉ đồng. Hiện nay, luật Đầu tư công và luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư không có quy định về thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư DA đang trong quá trình thực hiện có sự thay đổi.

Khó khăn thứ hai là không có nguồn vốn để hoàn thành công trình. Nguyên nhân xuất phát từ việc Ngân hàng (NH) BIDV không đủ cơ sở ký phụ lục hợp đồng tín dụng với Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 để trình Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện gia hạn thời gian giải ngân tái cấp vốn. Hiện chưa có cơ sở để huy động nguồn vốn ủy thác để nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án tiếp tục thi công, hoàn thành công trình.

Một vướng mắc khác là chưa có cơ sở thanh toán hợp đồng BT. Do tổng mức đầu tư có sự thay đổi, thời gian thực hiện dự án đã hết, việc ký kết hợp đồng và thực hiện có một số thiếu sót, để đảm bảo cơ sở pháp lý thì cần triển khai thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án. Tuy nhiên, thực tế, thủ tục điều chỉnh tổng thể rất phức tạp do quy định của pháp luật, mất nhiều thời gian và cần thương thảo thống nhất với BIDV và nhà đầu tư về cách tính lãi vay. Do đó, TP.HCM đề xuất thực hiện điều chỉnh điều khoản về thanh toán trong hợp đồng song song với việc điều chỉnh tổng thể DA.

Sau khi nhận được báo cáo của UBND TP.HCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, cơ quan khẩn trương có ý kiến cụ thể bằng văn bản về giải pháp tháo gỡ dự án và cơ sở pháp lý, thẩm quyền giải quyết đối với những vấn đề vướng mắc được UBND TP.HCM nêu ra.

Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ gửi ý kiến trước 17 giờ ngày 3.10 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng trước ngày 5.10.